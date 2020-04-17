Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş (2)

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<br>GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ <br>Rize´nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala için cenaze namazı kılındı. Fındıklı Merkez Camii´nde öğle vakti düzenlenen cenazeye Gamze Pala´nın kız kardeşleri Tülay Pala, Sahra Gül Odabaş ve Fatma Serdaroğlu´nun yanı sıra Fındıklı Kaymakamı İbrahim Güneş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu katıldı. Cenazede, koronavirüs tedbirleri kapsamında cami alanına alınan az sayıda kişi, sosyal mesafe kuralına uyarak, saf tuttu. Fatma Serdaroğlu ve Tülay Pala, cenazede gözyaşı döktü. Gamze Pala'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Merkez Mahallesi'ndeki Tahiroğlu Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-17 14:00:45<br>

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