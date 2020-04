Katili, Gamze'yi öldürmeden önce parktan gözetlemiş (3)

<br>ABLASI KONUŞTU: O GÜLER YÜZLÜ, MELEK GİBİYDİ<br>Rize´nin Fındıklı ilçesinde, Savaş Dalançıkar tarafından tabancayla sırtından vurulup, bıçakla boğazı kesilerek, öldürülen Gamze Pala´nın ablası Fatma Serdaroğlu, DHA´ya konuştu. Olay gecesi kardeşinin kendisini arayarak `Abla Gamze'yi vurdular' dediğini anlatan Fatma Serdaroğlu, "Rize'de oturuyorum, apar topar geldim. İnanamadım nasıl olur diye. İşe gitmişti. Öğretmenevinde çalışıyor, orada bir müdürle kendisi var. Başka kimse yoktu o an. Ondan sonra bu saldırgan geliyor, ama ne oluyor bilmiyoruz, silahını çekmiş, vurmuş, tutukluk yapmış sonra da bıçaklamış kardeşimi. O arada silah tutukluk yaptığında müdür ona bir şey yapsaydı, saldırgana vursaydı, kardeşimi kurtarırdı. Ama müdür de korkmuş o an, ne yapacağını şaşırmış. O cani kardeşimin başını kesmiş. Bize hiç bahsetmedi böyle biri olduğundan. Bizi hiçbir şey demedi, arkadaşlarına bir şey demedi. Kardeşim bulunmaz bir insandı, yardımsever, güler yüzlü, melek gibi biriydi" dedi.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın annesi ve kız kardeşini arayarak taziyelerini ilettiğini anlatan Fatma Serdaroğlu, "Cumhurbaşkanımız aradı. Annem ve kız kardeşimle görüştüler. Cumhurbaşkanımız `Onun kanı yerde kalmayacak, hiç üzülmeyin, cezasını çekecek' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da aradı. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.<br>MEZARININ BAŞINA EN SEVDİĞİ ÇEMRERİ BIRAKILDI<br>Gamze Pala'nın mezarının başına hayattayken en sevdiği çemberi (Yazma biçiminde başörtüsü) bırakıldı. Mezar başına gelen yakınları da göz yaşı döktü.DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-17 15:15:29<br>

