Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi

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<br>Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <br>Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ<br>2020-04-18 10:28:12<br>

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