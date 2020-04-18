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Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayında başlaması beklenen çay tarımının bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında hasat yapılacak. Üreticiler, yabancı işçi çalışamayacak bahçelerde hasadı kendisi yapacak. DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-18 11:10:38<br>

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