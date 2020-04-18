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(Görüntülü) Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi

DHA

RİZE?nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi.  Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları araç sürücüleri tarafından görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.O anlar vatandaşalr tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Rize 2020-04-18 11:32:20

(Görüntülü) Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi

RİZE?nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. <br>Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları araç sürücüleri tarafından görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.O anlar vatandaşalr tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-18 11:32:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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