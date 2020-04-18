(Görüntülü) Çamlıhemşin'de ayı, 2 yavrusu ile karayoluna indi

RİZE?nin Çamlıhemşin ilçesinde karayoluna inen ayı ve 2 yavrusu vatandaşlar tarafından görüntülendi. <br>Çamlıhemşin ilçesinde ayı ve 2 yavrusu karayoluna indi. Bir süre karayolunda ilerleyen ayı ve yavruları araç sürücüleri tarafından görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre yolda ilerledikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.O anlar vatandaşalr tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-18 11:32:20<br>

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