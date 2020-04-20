Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri

<br>Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)RİZE´de, Ukrayna'dan getirilen 1'i bebek 142 Türk vatandaşının karantinaya alındığı yurtta moral konseri düzenlendi. Kemençe ezgileri ve Karadeniz türkülerine vatandaşlar pencerelerden alkışla tempo tutarak eşlik etti.<br>Ukrayna'dan 3 gün önce Türkiye'ye getirilerek Rize'de, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Devlet Hatun Yurdu'nda karantinaya alınan 142 kişi için moral konseri verildi. Konserde yurt binası önünde kemençe çalındı ve Karadeniz türküleri söylendi. Yurt bahçesinde verilen konseri karantinadaki 142 vatandaş pencerelerden takip etti. Rize Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, KYK Devlet Hatun Yurdu ve Rize Gençlik Merkezi´nin ortaklaşa düzenlediği konserde türküler söyleyen yerel sanatçı Murat Kopuz karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar pencerelerden ezgi ve türkülere alkışla tempo tutarak eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ<br>2020-04-20 22:12:34<br>

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