Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valilikleri çay hasadıyla ilgili ortak kararlar aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valilikleri çay hasadıyla ilgili ortak kararlar aldı

İHA

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon valilikleri yaklaşan çay hasadı öncesinde aldıkları kararlarla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valilikleri çay hasadıyla ilgili ortak kararlar aldı

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon valilikleri yaklaşan çay hasadı öncesinde aldıkları kararlarla ilgili ortak bir açıklama yaptı.
Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon Valileri geçtiğimiz gün Rize’de toplanarak, çay hasadıyla ilgili fikir alışverişlerinde bulunmuştu. Valilerin toplantısının ardından bugün 4 il valisinin imzasıyla yapılan açıklamada , çay sektörünün tüm taraflarıyla görüşüldüğü ve gerekli bilgi paylaşımlarının ilgili bakanlıklara yapıldığı ifade edildi.
Corona virüs pandemisi ile mücadele çerçevesinde, ülke genelinde ve bölge illerinin özelinde tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirten açıklamada "İlimizi de içine alan bölgemizde yaklaşan çay hasadı sezonunda özel önlemler alma gereği hâsıl olmuştur. Bu kapsamda alınması gereken tedbirler konusunda yerelde sektörün tüm taraflarıyla (Pandemi Kurulları, ÇAYKUR, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları, ilgili Kamu Kurumları, Muhtar Dernekleri, STK’lar, Müstahsiller vb.) görüşülmüş, Bakanlıklarımızla gerekli bilgi paylaşımları yapılmıştır. İlgili Bakanlıklarımız ve kurullar nezdinde de bölgeden alınan bilgiler ve Bakanlıklarımızda mevcut diğer verilerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda, bölgemizde gerekli koruma tedbirlerini aksatmadan, ekonomimiz için çok önemli olan çay hasadının tamamlanması için ortak kararlar alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
Yapılan ortak açıklamada çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:
"Temel mücadele unsurunun izolasyon ve vatandaşların bulunduğu yerde kalması gerçeğinden hareketle, salgının illerden diğer illere bulaş riskinin olması, 31 il için giriş/çıkış seyahat yasağının devam etmesi nedenleriyle ve şimdilik çayın ilk hasat dönemi olan mayıs ayı hasadı ile sınırlı olmak kaydıyla çay hasadı yapılacak Rize, Trabzon, Artvin, Giresun illeri dışındaki müstahsillerin, bu illere gelişi için seyahat izni verilemeyeceğinden, çay hasadıyla ilgili tüm faaliyetlerin bu iller içerisinde mevcut ve illerin temin edeceği i şgücü ile planlanmasına; illere gelemeyecek müstahsillerin çay hasadını illerde irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla yaptırmalarına; buna imkânı olmayan müstahsiller için sektörün paydaşlarıyla oluşturulacak vefa sosyal destek organizasyon kurullarıyla alternatif çözümler üretilip çay hasadının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasına karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize’de yayla yollarında karla mücadele başladı
YEREL HABERLER Rize’de yayla yollarında karla mücadele başladı
Rize’de ev ve serender yangını korkuttu
YEREL HABERLER Rize’de ev ve serender yangını korkuttu
(Görüntülü) Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Karantinadaki Türk vatandaşlarına ...
Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral konseri
YEREL HABERLER Karantinadaki Türk vatandaşlarına kemençeyle moral ...
Ukrayna’dan gelerek Rize’de karantinaya alınan vatandaşlar için konser
YEREL HABERLER Ukrayna’dan gelerek Rize’de karantinaya alınan ...
Ekmeğini marketten drone ile aldı
YEREL HABERLER Ekmeğini marketten drone ile aldı
(Görüntülü) Ekmeği drone ile aldırıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ekmeği drone ile aldırıyor
Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Murat Namlı adlı şahıs bakkaldan ekmek almak için farklı bir yol izledi
YEREL HABERLER Ekmeğini bakkaldan drone aldırdı Rize'nin Pazar ...
Polis ekiplerinden karantinadaki vatandaşa anonslu sürpriz Ukrayna’dan Rize’ye getirilen kafiledeki Mahsun Işık isimli vatandaşa kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı
YEREL HABERLER Polis ekiplerinden karantinadaki vatandaşa anonslu ...
Doğu Karadeniz Valileri'nin Rize'de Korona virüs zirvesi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz Valileri'nin Rize'de Korona virüs ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X