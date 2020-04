Muhtar, koronavirüse karşı köy girişini kayalarla kapattı

<br>Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ(Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar Ramazan Küçüksarı koronavirüs salgını nedeniyle köyün 6 girişinden 5´ini kayalarla kapattı. Köyün tek girişinde özel koruyucu elbiselerle nöbet tutan muhtar, ateş ölçümü yapıyor, maske dağıttığı kişileri köye alıyor. <br>Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5´ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. İl dışından gelenleri evde 14 günlük karantinada kalmaları yönünde uyaran muhtar, sosyal mesafe kuralına da uyulmasını istiyor.<br>Köyünü koronavirüse karşı korumaya çalıştığını anlatan Ramazan Küçüksarı, "Her türlü tedbiri aldık. Köyün giriş çıkış noktalarını kapattık. Kalan bir noktayı da kontrol altında tutuyoruz. Gelen herkesin ateşini ölçüyoruz, kayıt altına alıyoruz. Çeşitli uyarılarda bulunuyoruz. Köyümüzde koronavirüs vakası yok. Halkımızı korumaya çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE<br>2020-04-23 16:23:35<br>

