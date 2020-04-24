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(Görüntülü) Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada

DHA

RİZEde tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak?ın ayağı kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Rize?de oğluyla birlikte tahta arabayla yamaçtan kayan Hikmet Duysak, kontrolünü kaybederek yamaçtan devrildi. Yamaçtan yuvarlanan Duysak?ın ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan Duysak, tedavi altına alındı. Tahta arabayla yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize 2020-04-24 15:54:09

(Görüntülü) Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada

RİZEde tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan Hikmet Duysak?ın ayağı kırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.<br>Rize?de oğluyla birlikte tahta arabayla yamaçtan kayan Hikmet Duysak, kontrolünü kaybederek yamaçtan devrildi. Yamaçtan yuvarlanan Duysak?ın ayağı kırıldı. Hastaneye kaldırılan Duysak, tedavi altına alındı. Tahta arabayla yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-24 15:54:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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