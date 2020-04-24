(Görüntülü) Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada (2)

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Tahta arabayla kayarken yamaçtan yuvarlandığı anlar kamerada (2)<br>SURVIVOR?A ÖZENDİM<br>Rize?de tahta arabayla kayarken yoldan çıkarak yamaçtan yuvarlanan ve ayağı kırılan Hikmet Duysak, Survivor yarışmasına özendiğini anlattı. Tahta arabayla kaydığı pisti uzun tuttuğunu anlatan Duysak, ?Survivor?a özendim. Ama pisti biraz uzun tuttum. Tehlikeli bir yerde tahta arabaya bindim ve bu kaza oldu. Acun Ilıcalı olurum dedim. Ama pistin sonunu getiremedimö diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-04-24 21:58:30<br>

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