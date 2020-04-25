Ambulans şoförü, 28 gün sonra evine gidip, eşine doğum günü sürprizi yaptı

<br>Aytekin KALENDER/ÇAYELİ(Rize), DHARİZE´nin Çayeli ilçesinde Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde görevli ambulans şoförü İsmail Uzun (42), koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı gitmediği evine 28 gün sonra giderek, eşi Sultan Uzun´a (38) doğum günü sürprizi yaptı.<br>Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Devlet Hastanesi'nde görev yapan ambulans şoförü İsmail Uzun, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 28 gün evine gidemedi. Uzun, eşinin doğum günü nedeniyle gittiği evinin önünde havai fişekli kutlama yapıp, doğum günü pastası ile kapı zilini çaldı. Eşini, elindeki pastayla gören Sultan Uzun, büyük mutluluk yaşadı.<br>Eşi ve çocuğuna hasret kaldığını söyleyen İsmail Uzun, "Bugün eşimin doğum günüydü. Buruk da olsa bir sürpriz hazırladım. Şimdi görevimin başına dönüyorum. İnşallah bir an önce bu günler geçer" dedi.<br>Sultan Uzun da eşinin doğum günü sürprizi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Aytekin KALENDER<br>2020-04-25 13:51:12<br>

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