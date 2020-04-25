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Bakü'de kalp krizi geçiren Rizeli tır şoförü ambulans uçakla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı

İHA

Bakü'de kalp krizi geçiren Rizeli tır şoförü ambulans uçakla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de kalp krizi geçiren Rizeli tır şoförü Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Trabzon'a getirilerek tedavi altına alındı.
Rize Ardeşenli 53 yaşındaki tır şoförü Mustafa Çırak sefere çıktığı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kalp krizi geçirdi. Bakü Gümrük Hastanesinde ameliyat edilen Çırak, tedavisinin devamı için Türkiye’ye gitme zorunluluğu ortaya çıkınca Sağlık Bakanlığı ambulans uçağıyla Bakü’den alınarak Trabzon’daki özel bir hastaneye nakledildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Pazar Şoförler Odası Başkanı Osman Yüksel, tır şoförünün yaşadığı sıkıntı üzerine eski Ardeşen Şoförler Odası Başkanı Naci Haşimoğlu’nun kendisini aradığını belirterek “Şoför esnafımızın nakli için elbirliği yaptık. Eski Spor Bakanımız ve Rize Milletvekilimiz Osman Aşkın Bak’a ulaşarak yardım istedik. Sağ olsun, Sağlık Bakanlığı ve Bakü Büyükelçiliği ile temasa geçti. Acil şekilde ambulans uçak sağlandı. Bakü’den hastamızı alıp Trabzon’daki hastaneye naklettiler. Devletimizin, bakanlığımızın gücünü ve insanımıza verilen değeri bir kere daha yaşayarak gördük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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