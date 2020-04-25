Rize’de muhtara silahlı saldırı

Rize'nin Çayeli ilçesinde köy muhtarı Mahmut Aydın uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Çataldere köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Köy Muhtarı 65 yaşındaki Mahmut Aydın (65), henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kasığından girerek diz kapağına kadar inen kurşunla yaralanan Muhtar Aydın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan bir kamyonet ile olay yerinden uzaklaştı. Kamyonetin Ş.A. tarafından M.K.’den yük taşımak için ödünç alındığı öğrenildi. Güvenlik güçleri her yerde saldırganı arıyor.

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