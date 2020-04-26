'Çayeli'nden Öteye' türküsüne 'koronavirüs' uyarlaması

<br>Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA) - RİZE yöresine ait 'Çayeli'nden Öteye' adlı türkünün sözleri, koronavirüs salgınına uyarlanarak, bestelendi. Esnaf, sağlıkçı ve memurların seslendirdiği türküye klip çekilerek, 'evde kal' çağrısı yapıldı. <br>Çayeli Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüsle mücadelede evde kalınmasının önemine dikkat çekmek amacıyla türkü bestelenip, klip hazırlandı. Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yahya Kesici, Rize yöresine ait ünlü `Çayeli´nden Öteye´ türküsünün sözlerini koronavirüs salgınına uyarladı. Esnaf, sağlıkçı ve memurların seslendirdiği uyarlama türküye, müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu'nun yönetmenliği ile klip çekilerek, `evde kal´ çağrısı yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan klip, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. <br>`Çayeli'nden Öteye´ türküsünün uyarlama sözleri şöyle:<br>'Çayeli'nden öteye / Giderdik yalı yalı / Vuhan'dan virüs geldi / Hasta oldu ahali<br>Evinde kal evinde / Evimiz bize yeter / Hastaneye düşenin / Hali ölümden beter<br>Çıkma dışarı çıkma / Sevdiğinle evde kal / Sokaklar koronalı / Nefesini evde al'DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Aytekin KALENDER<br>2020-04-26 11:15:03<br>

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