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Boz ayılar, Ayder Yaylası´nda

DHA

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde, kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, turizm merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu.  Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Yağışın ardından güneş açınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada güzel manzaralar ortaya çıktı. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre karla kaplı...

Boz ayılar, Ayder Yaylası´nda

<br>Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) RİZE´nin Çamlıhemşin ilçesinde, kış uykusundan uyanan 2 boz ayı, turizm merkezi Ayder Yaylası'na indi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu. <br>Çamlıhemşin ilçesinin 1350 rakımlı Ayder Yaylası, hafta sonu yağan karla beyaza büründü. Yağışın ardından güneş açınca yaylanın güney yamacındaki kar eridi, kuzey yamacında ise beyaz örtü kaldı. Yeşil örtünün beyazla kaplandığı yaylada güzel manzaralar ortaya çıktı. Yaylanın karla kaplı yamacına inen 2 boz ayı da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre karla kaplı yamaçta dolaşan ayılar, ormanlık alanda gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ<br>2020-04-27 10:19:11<br>

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