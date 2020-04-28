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250 TL'ye satılan Rize-Trabzon otobüs biletlerinin internet üzerinden satışı kaldırıldı ama...

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararı son dönemde otobüs bileti fiyatlarında tavan yapmasının ardından gündeme gelen 250 TL'lik RizeTrabzon otobüs biletlerinin internet üzerinden satışı ilgili firma tarafından kaldırıldı.

250 TL'ye satılan Rize-Trabzon otobüs biletlerinin internet üzerinden satışı kaldırıldı ama...

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kararı son dönemde otobüs bileti fiyatlarında tavan yapmasının ardından gündeme gelen 250 TL'lik RizeTrabzon otobüs biletlerinin internet üzerinden satışı ilgili firma tarafından kaldırıldı.
Geçtiğimiz ay 2030 TL'den satılan RizeTrabzon otobüs bileti fiyatları Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası seyahatlere kısıtlama gelince 250 TL'ye yükselmişti. Konunun basına yansıması üzerine ilgili firma, daha önce internet üzerinden alınmak istendiğinde 250 liradan satışa sunduğu TrabzonRize seferlerini listesinden çıkardı. İnternet sayfasından bilet alınmak istendiğinde "Seçim kriterlerine uygun sefer bulunamadı" uyarısı çıkmaya başladı.
Öte yandan firmanın resmi internet sitesinde Rize’ye 208 kilometre uzaklıkta bulunan Giresun’a otobüs seferleri halen 250 lira olarak görünürken, 807 kilometrelik Rize ile Ankara arasında ki seferler ise 230 TL olarak satılmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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