'İmparatorların çayı'nın toplanması için geri sayım başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'İmparatorların çayı'nın toplanması için geri sayım başladı

İHA

'İmparatorların çayı'nın toplanması için geri sayım başladı

Yaş çay tarımında 1. sürgünün açılması beklenirken, 'İmparatorların Çayı' olarak bilinen beyaz çay için de hasat için gün sayılıyor.
Kilogramı geçtiğimiz yıl üreticiden 500 liradan ÇAYKUR tarafından alınan çay tomurcuğunu üreticiler çay sezonunun başlamasına yakın, ÇAYKUR’un çağrısı üzerine tarlaya girerek topluyor. Bu nedenle rekoltesi her yıl düşse de üreticiler beyaz çay için yaklaşan sezonun biran önce açılmasını bekliyor.
ÇAYKUR'un henüz kampanyayı açmadığı ve çay alımlarına başlamadığı, çay fiyatınında belirlenmediği öğrenilirken, kampanyanın açılmasıyla alımları başlayacak olan beyaz çay ÇAYKUR tarafından üreticilerden 2017 yılında 3 sezon boyunca 810 kilogram, 2018 yılında 475 kilogram alınmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bu rakam 286 kilogramlara kadar geriledi.
Şifa kaynağı olarak bilinen ve kilosu bin lira olarak açıklanan Anzer balından da pahalı olan beyaz çayın kilosu 4 bin lirayı buluyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor. Beyaz çayın yeşil çay gibi vücutta yağ üretimini baskılayıcı ve mevcut yağın parçalanmasını sağlayıcı etkiye de sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, beyaz çayın yeşil çay ya da siyah çay gibi soldurma, fırınlama, kurutma ve fermentasyon işlemlerinden geçmediği için dem renginde bir dönüşüm gerçekleşmediğini kaydediyor.
Yoğun antioksidan içeriği ile kanser türlerine karşı koruyucu olarak bilinen beyaz çay, bu özelliği ile tüm çay çeşitleri arasında nadide ve özel bir ürün olarak öne çıkıyor. Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, beyaz çayın faydalarını ise şu şekilde sıralıyor:
"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, kanserden korur. Erken dönemlerde kansere neden olan hücre mutasyonlarını engeller. Cildi güzelleştirir. Çok yüksek oranda antioksidan içerir. Tansiyon ve kolesterolü düşürür. Virüs ve bakterilere karşı etkisi yeşil çaydan daha kuvvetlidir. Çok düşük oranda kafein içerdiği için, kafeinin zararlı etkilerinden korunmayı sağlar. Zayıflamaya yardımcı olur. Florit içeriği zengin olduğundan dişlerde plak ve çürük oluşmasını önler. Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı olumlu rol oynar. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilt için etkilidir. Kemiklere faydası olur. Osteoporozda faydalıdır. Cildi kuvvetlendirici, hücre yenilemeyi destekleyici özelliği de vardır. Ayrıca C ve K vitaminlerini de içerir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz ...
Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı başladı
YEREL HABERLER Kilosu 4 bin 500 liradan satılan beyaz çayın hasadı ...
(Görüntülü) Gökyüzünde görülen parlak cisim, heyecanlandırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gökyüzünde görülen parlak cisim, ...
Yarıcıların telefonu susmak bilmiyor
YEREL HABERLER Yarıcıların telefonu susmak bilmiyor
GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN SIRALI PARLAK CİSİMLER HEYECANLANDIRDI
YEREL HABERLER GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN SIRALI PARLAK CİSİMLER ...
Gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler heyecanlandırdı
YEREL HABERLER Gökyüzünde görülen sıralı parlak cisimler ...
(Görüntülü) Çay hasadında ayda 7500 TL kazanç var, işçi yok (yeniden)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çay hasadında ayda 7500 TL kazanç var, ...
(Görüntülü) Çay hasadında ayda 7500 TL kazanç var, işçi yok 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çay hasadında ayda 7500 TL kazanç var, ...
Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok
YEREL HABERLER Çay hasadında ayda 7 bin 500 TL kazanç var, işçi yok
250 TL'ye satılan Rize-Trabzon otobüs biletlerinin internet üzerinden satışı kaldırıldı ama...
YEREL HABERLER 250 TL'ye satılan Rize-Trabzon otobüs biletlerinin ...
Rize’den Trabzon’a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL 1 ay önce 20 TL olan Rize-Trabzon otobüs bileti fiyatları Korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahatlere kısıtlama gelince 250 TL'ye yükseldi Rize’den Ankara’ya 110 lira olan otobüs bileti fiyatı 250 liraya, Rize’den İstanbul’a 180 lira olan otobüs bileti ise 280 liraya çıktı
YEREL HABERLER Rize’den Trabzon’a otobüsle gitmenin bedeli 250 TL 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X