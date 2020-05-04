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Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürülen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

İHA

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Şehitlik Köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeni ile yaşanan kavgada akrabaları tarafından vurularak öldürülen biri köy muhtarı ve eşi olmak üzere 3 kişi toprağa verildi.

Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürülen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Şehitlik Köyünde önceki gün arazi anlaşmazlığı nedeni ile yaşanan kavgada akrabaları tarafından vurularak öldürülen biri köy muhtarı ve eşi olmak üzere 3 kişi toprağa verildi.
Pazar Şehitlik Köyünde Cumartesi günü yaşanan olayda arazı anlaşmazlığı yaşadıkları akrabaları tarafından vurularak öldürülen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu, eşi Bahriye Dalyanoğlu ile diğer bir akrabası Şerife Dalyanoğlu’nun cenazeleri bugün öğle namazı öncesi köyde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Şehitlik Köyündeki cenaze namazına Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Ahmet Basa ve çok sayıda kişi katıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske takarak sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarı yapılırken, birçok kişi çay bahçesinde ayrı ayrı saf tuttu.
Pazar Kaymakamı Ayhan Terzi, cenazede yaptığı konuşmada, “Sevdiğimiz muhtarımız başta olmak üzere diğer eşi ve yengesi hepsinin cenazesinde bu sıkıntılı günde, sıkıntılı zamanda virüsle uğraştığımız zamanda bile gelip ne kadar sevdiğinizi gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu Ramazan gününde Allah onların da günahlarını affetsin. Benim değer verdiğim, devamlı birlikte çalıştığım, iyi bildiğim bir insandı. İnşallah memleketimizde bir daha böyle bir olay yaşanmaz. En büyük temennimiz bu Geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Her zaman onların yanında olacağım” dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler aile mezarlığında toprağa verildi.
Öte yandan olay sonrası kaçan zanlı Hasan Dalyanoğlu dün öğle saatlerinde Dalyanoğlu Mezarlığı mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Dalyanoğlu'nun işlediği cinayetler sonrasında pişman olarak intihar ettiği düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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