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Ünal Karaman: "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek"

İHA

Ünal Karaman: "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek"

Korona virüs tedbirleri kapsamında ligin ertelenmesinin ardından bir ayı aşkın süreden sonra tesislerde toplanan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncuların psikolojisinin yıprandığını dile getirerek, "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek" dedi.
Tesis dışındaki oyuncuların tesislere sokulmadığı gibi, içerideki oyuncuların da dışarıya çıkartılmadığını dile getiren Karaman, "Yaklaşık 4042 günlük bir aradan sonra kendi tesislerimizde izole bir şekilde dış dünyaya kendimizi kapatarak çalışmalara başladık. Evde kalan oyuncularımızı asla tesislere sokmuyoruz. Tesislerde kalan oyuncularımızı asla dışarı göndermiyoruz. İl dışından gelenler şu an tesislerde karantina altında. Bireysel antrenmanlarımızı yapma gayreti içerisindeyiz. Bu süreçten etkilenmedik dersek yalan olur. Maalesef bizim işimizin şöyle bir zorluğu var. Takım sporları yaptığımız için ve en büyük enerjiyi karşımızdaki ekip arkadaşlarımızdan aldığımız için oldukça zorlanacağımız bir süreç haline döndü. Psikolojisi yıpranmış, sıfırlanmış ve hala kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek. Bu süreç hepimizi etkiledi. Hangi periyotta gideceğimiz, burada yaşayacağımız sıkıntılar net bir şekilde ortaya koyulmuş değil. Dikkate alacağımız şekilde bu virüs kapmış olan hastalarımız iyileşse dahi ciğerlerinde hala bazı sorunlar kalabileceği yönünde, o zaman kendi içimizde bunu değerlendirirsek ciğerlerde oluşabilecek tahribat ileri taşınırsa, bunda da kalıcı sorunlar ortaya çıkarabilir. Bunlar da profesyonel süreci etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey yokmuş gibi oyuncuyu tekrar müsabaka ortamına çekmeyi doğru bulmuyorum"
Hiçbir şey olmamış gibi oyuncuyu tekrar sahaya çekmeyi doğru bulmadığını belirten Karaman, "Söyleyeceğimin yanlış anlaşılmasını istemem. Liglerde 4045 günlük bir ara dönemi olurdu. Sezon yorgunluğunu atabilmiş yapı ile sezona başlamalarını uygun görürdük. Bu süreçte tamamen evine kapanan, maske, ölüm, hijyen... Hepsini alt alta koyup tanımadığı düşmanı anlamaya çalışarak yıpranmış bir süreç. Psikolojik yıpranmışlık ve 50 günlük sürenin ardından yapılacak antrenmanlarla beraber hiçbir şey yokmuş gibi oyuncuyu tekrar müsabaka ortamına çekmeyi ben sporcu ve spor adamı kimliğiyle çok doğru bulmuyorum. Bu sezonu illaki tamamlayacağız diyorlarsa bir sonraki dönem mutlaka birileri bunun sorumluluğunu alacaktır. Etkili ve yetkili kişiler bunun sorumluluğunu alacaksa, spor yöneticileri oynanacak diyorsa, önümüzdeki sezon sporcunun psikolojik tedavisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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