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Karaman: Bu psikolojiden çıkıp futbol oynamayı doğru görmüyorum

DHA

Karaman: Bu psikolojiden çıkıp futbol oynamayı doğru görmüyorum

<br>Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, koronavirüs psikolojisinden çıkıp futbol oynamayı doğru bir düşünce olarak görmediğini söyledi.<br>Çaykur Rizespor Kulübü sezonun kalan maçlarını oynamak ve yaşanacak sürece hazırlanmak için kendi tesislerine karantinaya girdi. Teknik direktör Ünal Karaman süreçler ilgili açıklamalarda bulundu. 42 gün sonra kendilerini tesislerinde izole bir şekilde dış dünyaya kapattıklarını belirten Karaman, "Bu şekilde çalışmalara başladık. Evde kalan oyuncularımız evlerinde tesislerde kalanlar tesislerde kalmaya devam ediyor. İl dışından gelenler tesislerimizde karantina altındayız. Bu süreçten etkilendik herkes gibi. Maalesef ki işimiz zor. Takım sporları yaptığımız için oldukça zorlanacağımız bir sürece giriyoruz. Takım sporlarında alışıla gelmiş düzeni yaşayan oyuncu grubu var. Bu süreçte tedbirlerin nasıl işlevsel hale geleceğini yaşayıp göreceğiz. En erken başlayan kulüplerden biri olduk. Bir hafta on gün içinde başlayacak takımlar var. Oyuncu grubumuzun psikolojisini hazırlamak zaman alacak. Yaşayacaklarımızı bakıp göreceğiz. Bu süreçte virüsle yaşamayı öğrendik" dedi.<br>"FUTBOLCULARI SAHAYA ÇIKARTMAYI UYGUN BULMUYORUM"<br>Profesyonellerin bu süreçten etkilenmediğini söylemenin yersiz olacağına değinen Karaman, "Biz söylenen önlemler doğrultusun da hareket ettik. Bu işin doğasına uygun antrenmanlar yapamadık. Bizde futbolcularımızda bu süreçten etkilendi. Biz spor adamı olarak düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Yaşanan bu olumsuzluklardan sonra bu psikolojik yıpranmışlıktan sonra yapılacak antrenmanlardan sonra futbolcuyu sahaya sürmeyi çok doğru bulmuyorum. Sezon arası verilen aralarda sporcular tatilini yapar dinlenirlerdi. Bu süreçte ise yaşanan olumsuzlukları evlerinde kalarak takip ettiler. Ölümler ve görülmeyen bir virüse karşı neler yapacaklarını öğrendiler. Bu psikolojiden çıkıp futbol oynayıp spor adamı olarak doğru bir düşünce görmüyorum" diye konuştu.  <br>"BU SEZONUN MAÇLARINI GELECEK SEZONA AKTARMAKTA DOĞRU DEĞİL"<br>Bu sezonu ne olursa olsun tamamlayacağız diyenler bu işin sorumluluğunu alacağını belirten Karaman, "Eğer etkili kişiler bu ligi oynatacaksa ve gerekli önlemleri alacaksalar oynayacağız. Önümüzdeki sezonun planlanması belki bu sezondan kalan maçların da gelecek sezona aktarılmasını da doğru bulmuyorum. Fiziksel yıpranmışlıklar ağır sakatlıkları getirir. Hoş olmayan şeyler psikolojik sorunlar olabilir" ifadelerine yer verdi.<br>"BU İŞİN EĞRİSİ DOĞRUSU HESAPLANMALI"<br>Bu işi yönetenler bu işin çözümünü de bir yolunu bulacağını belirten Karaman, "Zor bir süreç. Bu işin eğrisi doğrusu hesaplanmalı. Asıl olan insan mantığı içinde hareket edecekler. UEFA, FIFA ne dedi diye değil de bizim de fikrimiz olabilir. Sorarlarsa bizde fikir söyleriz. Çok değerli spor adamlarımız var. Ortak bir karar verilebilir. Zor kararlar bazısı memnun olurken bazısı olmayabilir. Herkesin gerekli fedakarlıkta bulunacağını düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:<br>- Karaman'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-05-04 17:23:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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