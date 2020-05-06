Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek

DHA

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)RİZE'de inşa edilmesi planlanan şehir hastanesinin, ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan yat limanı sahasında yapılacağı açıklandı. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek hastane, 800 yatak kapasiteli olacak. Rize'de şehir hastanesinin yapımı için bir süredir devam eden yer arayışları sonuçlandı. Hastane, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak...

Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)RİZE'de inşa edilmesi planlanan şehir hastanesinin, ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan yat limanı sahasında yapılacağı açıklandı. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek hastane, 800 yatak kapasiteli olacak.<br>Rize'de şehir hastanesinin yapımı için bir süredir devam eden yer arayışları sonuçlandı. Hastane, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede; 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak. Hastanede, Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesi de yer alacak. Rize Şehir Hastanesi, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan Gülbahar Mahallesi'ndeki yat limanı sahasında yapılacak. Kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusu olan Rize'de; Rize-Artvin Havalimanı, Batı Park, Çay Çarşısı Projesi'nden sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olacak.<br>YAT LİMANI DOLGUSUNDA ERİYEN TAŞLAR KULLANILMIŞTI<br>Rize'de, 1998 yılında Gülbahar Mahallesi sahilinde Rize Belediyesi'nce 200 yat kapasiteli, 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 1999 yılında temeli atılan yat limanı inşaatı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001'de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu. Projeye bugünün maliyeti ile yaklaşık 5 milyon lira harcandığı belirtildi. Proje, göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi. Ortada kalan projede zamanla dolgu yapılan mendireğin kaybolmaya başlandığı fark edildi. Yat limanı dolgusunda suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı, yüzeyde kalan taşların ise ufalanarak dağıldığı ortaya çıktı.<br>AK PARTİ'Lİ YAZICI: 2020 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALDI<br>AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize'nin 800 yataklı şehir hastanesine kavuşacağını belirterek, "Denizin üzerinde dolgu ile yat limanı alanına inşaat gerçekleştirilecek. Niye; yat limanı oldu da dolgu oluyor. Böyle birileri şeytanın avukatlığını yapar böyle bir şey de söylenebilir. İyidere Lojistik Merkez liman yapılınca elbette şehirdeki liman da Rize Limanı da bir taraftan bu yat hizmetini görecek bir fonksiyon yüklenecek. Dolayısıyla o yat limanına hastane alanı için 220 dönümlük bir alan oluşacak. Onun üzerinde 800 yataklı, Türkiye´ye yakışır, yaraşır bir kompleks olacak. Bu da 2020 yatırım programında. Dolayısıyla bunun da proje etüt çalışmaları devam ediyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-05-06 11:37:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATV ile 2 dakikalık tur 25 bin TL'ye mal oldu Rize'de oğlunun üzerine aldığı ATV tipi motor ile attığı 2 dakikalık tur sırasında polislere yakalanınca hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER ATV ile 2 dakikalık tur 25 bin TL'ye mal oldu Rize'de ...
Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak çay fiyatını merak ediyor Çay üreticisi 4 lira istiyor, Ziraat Odası "3,90 TL yeter" diyor
YEREL HABERLER Üretici çayı nasıl toplayacağından çok açıklanacak ...
(Görüntülü) Gönüllü kadınlar günde 30 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gönüllü kadınlar günde 30 bin maske ...
İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını 'Ballı Altın Çay’a kaptırdı Rize Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Çay Araştırma Merkezi (ÇAYMER) laboratuvarlarında geliştirilen yeni ürün Ballı Altın Çay sayesinde yeni hasat erginliğine ulaşmış çay yaprağı ile kestane balı birleşti ve ortaya hiç bilinmedik bir lezzet çıktı Rengi Beyaz Çay’a benzeyen Ballı Altın Çay aynı zamanda içerisindeki mineral değerleri ile de Beyaz Çay’ı aratmıyor
YEREL HABERLER İmparatorların Çayı 'Beyaz Çay' tahtını 'Ballı Altın ...
Gönüllü kadınlar günde 30 bin maske üretiyor
YEREL HABERLER Gönüllü kadınlar günde 30 bin maske üretiyor
Karaman: Bu psikolojiden çıkıp futbol oynamayı doğru görmüyorum
YEREL HABERLER Karaman: Bu psikolojiden çıkıp futbol oynamayı doğru ...
Ünal Karaman: "Kafasında soru işaretleri olan bir oyuncu grubuyla takımlar lige merhaba diyecek"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Kafasında soru işaretleri olan bir ...
Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla vurularak öldürülen 3 kişi son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahla ...
(Görüntülü) 3 bakanlık devrede, çay hasadına formül aranıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 bakanlık devrede, çay hasadına formül ...
3 bakanlık devrede, çay hasadına formül aranıyor
YEREL HABERLER 3 bakanlık devrede, çay hasadına formül aranıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X