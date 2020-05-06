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Rize’de kan bağışı kuyruğu

İHA

Rize'de Ardeşen Kent Konseyi Derneği ve Kızılay iş birliği ile kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Bağışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kızılay aracının önünde sosyal mesafeli kuyruk oluşturdu.

Rize’de kan bağışı kuyruğu

Rize’de Ardeşen Kent Konseyi Derneği ve Kızılay iş birliği ile kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Bağışa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Kızılay aracının önünde sosyal mesafeli kuyruk oluşturdu.
Ardeşen Kent Konseyi Derneği ve Kızılay iş birliği ile kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Sosyal medyada “Bir Can’a Can Ol” kampanyasının öncülüğünü yapan Nevin Şeremet ve Arzu Gültekin’in organizesinde kan ve kök hücre bağış kampanyası tertiplendi. Rize’nin Ardeşen ilçesinde dün akşam yapılan kan bağış kampanyasına yoğun yağmura rağmen ilçe halkı büyük destek verdi. Atatürk Caddesi üzerinde Kızılay kan bağış aracına giden vatandaşlar kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.
Ramazan ayı olmasına ve yoğun yağışa rağmen vatandaşların duyarlılığına dikkat çeken Ardeşen Kent Konseyi Derneği Başkanı Sevilay Yanılmaz, “Katılım beklediğimizden daha çok. Covid19 salgını nedeniyle bu dönemde kana çok ihtiyaç var. Tüm insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar çaba gösteriyoruz. İnşallah bu salgından en kısa sürede kurtuluruz” dedi.
Yaşadığımız bu zorlu süreçte en çok mağdur olan ve kana en çok ihtiyacı olan kanser hastaları olduğunu söyleyen Arzu Gültekin, “Kan ve kök hücre bağışları oldukça azaldı ve kan stokları şuan limitin altına düşmüş durumda. Hastalarımızın bu kana hayata tutunabilmeleri için ihtiyaçları var. Nasıl zaruri ihtiyaçlarımız için dışarı çıkabiliyorsak, sosyal izolasyona dikkat ederek bu kampanyayı yapabileceğimizi düşündüm ve haklı çıktığım için bir kez daha mutluyum. Ardeşen halkı duyarlılığını bir kez daha gösterdi. Katılım gayet güzel” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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