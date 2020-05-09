Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, lig hazırlıklarını kendi tesislerinde aldığı koronavirüs tedbirleriyle sürdürüyor.<br>Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil mavililer, hazırlıklarına devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-05-09 17:40:36<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-