Çaykur Rizespor'da hazırlıklar sürüyor

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<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor, lig hazırlıklarını kendi tesislerinde aldığı koronavirüs tedbirleriyle sürdürüyor.<br>Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir araya gelen yeşil mavililer, hazırlıklarına devam etti. İki gruba ayrılan futbolcular, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor.DHA-Spor Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-05-09 17:40:36<br>

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