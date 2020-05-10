Rizeli 65 yaş ve üstü yaşlılar sokağa çıkmanın sevincini yaşadı

Rize’de 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninin başlamasıyla evlerinden çıkarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 2 aya yakın süredir evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında saat 11.00'de sokağa çıktı. 2 aylık sürenin ardından ilk kez evlerinden çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklarda dolaşarak güneşli havanın tadını çıkardı.

60 gündür evde olduğunu dile getiren Fehmi Peçe “60 gün evdeydim, film seyrettim, dizi seyrettim, açık oturumları seyrettim. Çıkmadan önce de düşmeyeyim diye biraz antrenman ettim. Güzel birşey oldu bu, eve gideceğiz şimdi, yorulduk” ifadelerini kullanırken Mehmet Kara isimli bir diğer vatandaş ise dışarıya çıkmasına izin vermediklerinden dert yanarak “2 aydan beri evdeyim. Dışarıya çıkacaktım izin vermediler” dedi.

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