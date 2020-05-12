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Doktor adayları uzaktan katılımlı eğitimlerini sürdürüyor

DHA

Doktor adayları uzaktan katılımlı eğitimlerini sürdürüyor

<br>Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri koronavirüs nedeniyle üniversitelerin tatil edilmesiyle simülasyon merkezi aracılığı ile uzaktan erişimli, aktif katılımlı eğitimlerini sürdürerek mezuniyete hazırlanıyor. <br>Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde örgün eğitime ara verilmesinin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi´nde uzaktan eğitimler verilmeye başlandı. Son sınıf öğrencileri için Klinik Simülasyon Merkezi devreye alındı. Simülasyon merkezinde öğrencilere uzaktan erişimli aktif katılımlı eğitimler veriliyor. Gerçek kalp, solunum sesi, göz kapakları refleksleri alınabilen, damar yolları bulunan, ultrason yapılabilen insan maketleri bulunan simülasyon merkezinin teknik donanımı ile uzaktan eğitim döneminde öğrenciler her türlü hastalık senaryolarını değerlendirerek pratik yapıyor, bilgi, birikim ve tecrübelerini artırıyor. Öğretim görevlileri kurulan kamera sistemleri ile hem maketler üzerinden, hem de simülasyon merkezinin uygulamaları ile internet ortamında her türlü vakanın analizini öğrencilerle birlikte yapıyor. Simülatörlerin verdiği tepkilerle öğrencilerin hastalık tespiti yapabilmesi sağlanıyor.<br>'UZAKTAN ERİŞİMLİ, AKTİF KATILIMLI EĞİTİMLER VERİYORUZ'<br>RTEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şatıroğlu öğrencilerin pratik eğitim ve mesleki beceriler konusunda sıkıntılar yaşamaması için merkezileri üzerinden derslerin verildiğini belirterek teorik eğitimin internet üzerinden ders notlarının, bilgi kaynaklarının gönderilmesi ile verildiğini söyledi. Şatıroğlu, "Özellikle tıp fakültelerinin 4-5 ve 6'ncı sınıflarındaki öğrenciler pratik eğitim, mesleki beceriler konusunda sıkıntılar yaşamakta. Biz de bu noktada üniversitemizin avantajını kullanarak Türkiye´deki en kapsamlı iki simülasyondan biri olan merkezi devreye soktuk. Uzaktan erişimli, aktif katılımlı eğitimler veriyoruz. Tıp fakültemizde tam gerçekli simülatörlerle kurulu olan simülasyon merkezimizde bu pratik eğitimi canlı yayında, online olarak öğrencilerimizle birlikte vaka tartışması şeklinde veya direk müdahaleler şeklinde uygulayabilmekteyiz. Bu konuda öğrencilerimize pratik ve mesleki beceriler konusunda büyük bir avantaj sağlıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor süreçte, sağlığımızı emanet ettiğimiz ve geleceğimizin teminatı olan genç hekim adaylarımızı yetiştirmek için özverili bir şekilde çalışan değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.<br>'DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞMALARINI SAĞLIYORUZ'<br>RTEÜ Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Cüneyt Ardıç da merkezin Türkiye'nin en kapsamlı simülasyon merkezlerinin başında geldiğini belirterek, "İntörn öğrencilerimiz pandemi sürecinde zorluklar yaşadı. İntörn öğrenciler bir adım sonrasında sahaya çıkacaklar, sağlık ordusuna katılacak olan öğrenciler. Bu öğrencilerin aktif uygulamalı eğitimler alması çok önemli. Bu Covid sürecinde simülasyon merkezimizin imkanlarını kullanarak öğrencilere ilk yardım, acil, doğum gibi konularda pratik yapmalarına olanak sağlıyoruz. Öğrenciler aktif olarak maketler üzerinde uygulamalara katılıyor. Sadece dersi dinleyerek değil, aynı zamanda bire bir burada eğiticinin yaptığı faaliyetlerde soru sorarak, görerek, birkaç farklı kameradan onları izleyerek deneyimlerini artırıyorlar. Her gün üçer dörder saatlik ders dilimleri ile öğrencilerin katılımı sağlıyoruz. Uzaktan eğitim sürecini öğrencilerimizin daha fazla bilgiye ulaşabilmeleri için en iyi şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Eğitim Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ<br>2020-05-12 09:23:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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