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Rizeliler yaş çay taban fiyatını beğendi Rizeliler yaş çay fiyatına tepkilerini "Gönül daha çok ister ama bu şartlarda yapacak bir şey yok" diyerek gösterdi

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde yaş çay taban fiyatın 13 kuruşluk destekleme ile birlikte 3 lira 40 kuruş açıklaması çayın başkenti Rize'de olumlu karşılandı.

Rizeliler yaş çay taban fiyatını beğendi Rizeliler yaş çay fiyatına tepkilerini "Gönül daha çok ister ama bu şartlarda yapacak bir şey yok" diyerek gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün akşam saatlerinde yaş çay taban fiyatın 13 kuruşluk destekleme ile birlikte 3 lira 40 kuruş açıklaması çayın başkenti Rize’de olumlu karşılandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl 2 lira 90 kuruş olan yaş çay taban fiyatının bu yıl 3 lira 27 kuruş olarak belirlendiğini, verilecek 13 kuruşluk destekleme ile çay taban fiyatının 3 lira 4 kuruş olarak açıkladı.
Çayın başkenti Rize’de ise bu fiyat vatandaşlara ‘Yetmez ama, bu süreçte normaldir’ algısı oluşturdu.
Rize'nin ismini çaydan alan Çayeli ilçesinde yaşayan ve çay tarımı ile uğraşan Mustafa Çakıl yaptığı açıklamada “Bence bu şartlarda verilebilecek en iyi rakamdır. Gönül daha çok ister ama yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.
Bir diğer çay üreticisi Halil kalkan ise “Rakam gönül ister ki daha fazla olsun ama şartlar böyle. Enflasyona göre normal sayılır. Biraz daha fazla olsa elbette iyi olurdu ama yapacak bir şey de yok” dedi. İl dışından gelecek vatandaşlarla Kovit19 salgının artacağını düşündüklerini dile getiren Kalkan “Çok iyi bir kontrollle takip etmek lazım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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