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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu

DHA

Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilogramı taban fiyat 3.27 TL, destekleme primi ise 13 kuruş olmak üzere 3.40 TL olarak açıklanan yaş çay fiyatı, sektör temsilcileri ve üreticiler tarafından olumlu karşılandı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatının beklentileri karşılayan bir fiyat olduğunu söyledi. Üretilen ürünün rafta çok tepki görmemesi için yaş çaya gelecek olan fiyatın kuru çaya da uygulanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu uygulandığı zaman zorlayabilir. Raftaki fiyatlar artabilir, enflasyonu...

Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu

<br>Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilogramı taban fiyat 3.27 TL, destekleme primi ise 13 kuruş olmak üzere 3.40 TL olarak açıklanan yaş çay fiyatı, sektör temsilcileri ve üreticiler tarafından olumlu karşılandı.<br>Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yaş çay taban fiyatının beklentileri karşılayan bir fiyat olduğunu söyledi. Üretilen ürünün rafta çok tepki görmemesi için yaş çaya gelecek olan fiyatın kuru çaya da uygulanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bu uygulandığı zaman zorlayabilir. Raftaki fiyatlar artabilir, enflasyonu tetikleyebilir. Bir taraftan da çiftçinin tarladan beklentisini karşılayacak bir fiyat olmalıydı. Yani 10-11 aralığında olan enflasyon sürecinde 12.7'lik bir fiyat artışı vatandaş açısından normal karşılandı. Ama şöyle bir handikap var. Rize´de açıklanacak olan fiyatla ilgili beklentiler vardı. Hatta '4 TL , 5 TL olacak', '7 TL olmalı' şeklinde yüksek beklentiler vardı. Bunlar çiftçinin de beklentisini yükseltti. Akılcı düşünen, tarladaki üründen beklentisi olan, ürününü kendisi biçen ve bunu kendisi satan çiftçi açısından değerli bir fiyat denildi. Biz sanayiciler için de uygundur, güzel bir fiyat oldu. Kuru çay çok etkilenmez ama kuru çaya da aynı oranda bir zam yapılmasını bekliyoruz" dedi.<br>'ENFLASYONA GÖRE FİYAT İYİ'<br>Çay taban fiyatının normal olduğunu söyleyen çay üreticisi Hamit Hacıfazlıoğlu, "Beklediğim bir fiyat oldu. Ancak işçi ücreti biraz fazla, onda bir düzenleme yapılması gerekiyor" dedi.<br>Enflasyona göre açıklanan fiyatın normal olduğunu belirten Recep Kuver,  "Ben de bir üreticiyim, emeğimizin karşılığını alıyoruz. Çiftçi, bu devletin bel kemiğidir. Çay taban fiyatı açıklandı, bize bir de destek veriliyor. Bunu da herkesin bilmesi lazım, 8 senedir aynı destek veriliyor. Bunun da artırılması gerekiyor. Onun haricinde fiyat normal" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-05-12 16:30:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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