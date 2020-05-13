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Korona virüs salgını sürecinde Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

İHA

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında alt yapı, yol ve otopark çalışmaları Korona virüs salgını sürecinde yöreye turistlerin de gelmemesi nedeniyle hız kazandı.

Korona virüs salgını sürecinde Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezleri arasında gösterilen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında alt yapı, yol ve otopark çalışmaları Korona virüs salgını sürecinde yöreye turistlerin de gelmemesi nedeniyle hız kazandı.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nda 5 bakanlığın ortaklaşa Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde başlattığı Kentsel Dönüşüm Projesi alt yapı, yol ve otopark çalışmaları ile devam ediyor. Turizm merkezinde alt yapı çalışmalarının Haziran ayında bitirilmesi planlanırken çalışmalar yoğun bir şekilde gece saatlerine kadar sürdürülüyor. Maksimum 2 katlı olması planlanan bin 700 araç kapasiteli otoparkında kısa sürede tamamlanarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılması planlanıyor.
Ayder’de esnaf olan İlgin Sarı gece saatlerine kadar çalışıldığını belirterek "Şuan Ayder’in ölü zamanıdır. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bu ölü sezonda gece gündüz çalışmaları bizim gibi esnaflar için iyi oldu. Böyle bir zamanda bu hastalık döneminde bu işleri devletin yaptırması bence çok büyük bir başarı. Alt yapı ve yok çalışmaları bitince Ayder için çok daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.
Bir diğer esnaf Hüseyin Hüsnü Demirci ise proje bittiği zaman güzel olacağını söyleyerek ”Şu an ki hali ile görünüm pek iyi değil fakat bittikten sonra harika olacak. Havaalanında bitmesi ile buralar çok daha farklı olur. Oteller bile yetersiz kalabilir” diye konuştu.

2 yıl önce harekete geçildi
Öte yandan Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 yıl önce bir Rize programında "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" ifadelerini kullanmasının ardından harekete geçildi. Ardından yürütülen çalışmalar kapsamında TOKİ öncülüğünde 5 bakanlığın ortak uygulayacağı Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. En fazla 2 katlı yapıların inşa edileceği projede altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edilmesinin ardından kaçak ve beton yapıların artmasının önüne geçilemediği Ayder Yaylası, proje sayesinde doğal güzelliğine tekrar bürünecek. Projeyle birlikte yaylaya araç girişinin sınırlandırılması hedeflenirken, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bırakabilecek. Otel, pansiyon alanları, seyir terası ve kamp bölgelerinin belirlenen projede Ayder Yaylası’ndan bölgedeki diğer yaylaları geçmek isteyenler için de alt kodda çift yönlü yeni bir yol yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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