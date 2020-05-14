Rizeli muhtar drone ile maske dağıtıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rizeli muhtar drone ile maske dağıtıyor

DHA

Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, vatandaşlara drone ile maske dağıtıyor. Küçüksarı bu şekilde dağıtım yaparak halka salgının bitmediğini gösterdiklerini söyledi. Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5´ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. Köyde kalanlara...

Rizeli muhtar drone ile maske dağıtıyor

<br>Mehmet Can PEÇE/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, vatandaşlara drone ile maske dağıtıyor. Küçüksarı bu şekilde dağıtım yaparak halka salgının bitmediğini gösterdiklerini söyledi.<br>Çayeli ilçesi Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyün 6 giriş çıkışından 5´ini kayalarla kapattı. Tek giriş noktasında özel koruyucu elbise giyerek nöbet tutan Küçüksarı, köye girip çıkanları kontrol ederek, kayıt altına alıyor. Küçüksarı, köye gelenlere ateş ölçümü yapıyor, maske dağıtıp kolonya tutuyor. Köyde kalanlara maske dağıtımı da yapan muhtar, temas olmaması için drone kullanıyor. Muhtar, kuzeni Cabir Küçüksarı yardımıyla drone aracılığı ile köy halkına maskelerini ulaştırıyor. <br>'SALGININ BİTMEDİĞİNİ GÖSTERİYORUZ'<br>Derecik köyünde insanların rehavete kapılmadan kurallara uymaları için farkındalık yarattıklarını anlatan muhtar Ramazan Küçüksarı, "Herkes bir şeyler düşünüyor ama herkesin bir şeyler düşündüğü yerde Rizelinin bir şey daha düşünmesi gerektiğini düşündüm. İnsanlar tarlada çalışırken fark etmeden sosyal mesafe ve izolasyonu ihmal etmişler. Bizler de izolasyonu koruması adına drone ile onlara maske ulaştırıyoruz. Halkımız şaşkınlık yaşıyor ama bu salgının henüz bitmediğini göstermiş oluyoruz" dedi.<br>Muhtar Küçüksarı´nın yeğeni Cabir Küçüksarı da, "Bir ara manzara çekmek için uçuş yapıyorduk. Muhtar 'Bununla maske gönderebilir miyiz?' diye sordu. Ben de 'neden olmasın, deneyelim' dedim. Drone'a bir çanta monte ettikten sonra köy sakinlerine maske ulaştırmaya başladık. Bence gayet güzel bir hizmet oldu" diye konuştu. <br>'ÇOK ŞAŞIRDIK'<br>Drone ile maske alan Mustafa Küçüksarı ise "Muhtarımız bizim maske takmadığımızı fark edip bize drone ile maske gönderdi. Çok şaşırdık. Böyle bir şey başımıza ilk defa geldi. İnsan böyle bir şey gördüğünde şaşırıyor. Böyle hizmet için muhtarımıza teşekkür ediyorum´´ dedi.<br>Furkan Çelik de, "Muhtarımız bizi arazi de çalışırken görmüş. Bir ilki yaptı ve bize drone ile maske gönderdi. Birden bir ses geldi. Bir baktık ki maske gelmiş. Çok şaşırdık" diye konuştu.<br>Daha önce böyle bir şey görmediğini anlatan Ahmet Çelik "Muhtarımız telefonla aradı. Sosyal mesafe konusunda uyardı. Maske takmadığımızı görmüş ve bize drone ile maske gönderdi. Bizim için sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Mehmet Can PEÇE<br>2020-05-14 08:41:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüs salgını sürecinde Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Korona virüs salgını sürecinde Ayder Yaylası'ndaki ...
Rize'de yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde başlaması bekleniyor Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi: "Havalar böyle sıcak giderse ayın 20’sinde çay başlar"
YEREL HABERLER Rize'de yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde ...
Yaşlı adam bahçede ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam bahçede ölü bulundu
Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu
YEREL HABERLER Çay üreticileri 3.40 TL fiyatı olumlu buldu
Çayeli Bakır'da işçiler 'iş durdurma' kararı aldı
YEREL HABERLER Çayeli Bakır'da işçiler 'iş durdurma' kararı aldı
Çay üreticilerinin 'izin' sevinci
YEREL HABERLER Çay üreticilerinin 'izin' sevinci
Rize'de, berber ve kuaför müşterileri için filyasyon hasta takip sistemi
YEREL HABERLER Rize'de, berber ve kuaför müşterileri için filyasyon ...
Rizeliler yaş çay taban fiyatını beğendi Rizeliler yaş çay fiyatına tepkilerini "Gönül daha çok ister ama bu şartlarda yapacak bir şey yok" diyerek gösterdi
YEREL HABERLER Rizeliler yaş çay taban fiyatını beğendi Rizeliler ...
Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
YEREL HABERLER Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu
Doktor adayları uzaktan katılımlı eğitimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doktor adayları uzaktan katılımlı eğitimlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X