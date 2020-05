Rize´de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

<br>Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Vali Çeber, "Şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık" dedi. <br>Rize Valisi Kemal Çeber, düzenlediği basın toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Dinamik bir sürecin yaşandığını ifade eden Vali Çeber, kentte 2 yeni karar aldıklarını söyledi. Vali Çeber, "65 yaşının üzerindeki büyüklerimize sokağa çıkma izni verildiği zamanlarda yanlarında bir refakatçi olabilecek. Bir refakatçi olmak şartıyla sahil bandımızı 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimiz için açtık. Bu karar aynı zamanda 18 yaş altındaki çocuklarımız için de geçerlidir. Bir diğer karar ise maskelerimizi artık her yerde bulabiliyoruz. 200 bine yakın maske dağıtımı yapıldı. Artık eczanelerde ve marketler de maske satılacağı için maskesiz sokağa çıkmayı yasaklayacak bir karar aldık. Bundan sonra şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık" dedi.<br>`İLİMİZE CİDDİ BİR GELİŞİN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ´<br>Çay müstahsilleri için seyahat kısıtlamasının belli şartlarda kaldırıldığını ifade eden Vali Çeber, "19 Mayıs gecesi çay müstahsillerimiz, belirlenen şartları yerine getirerek çay hasadı için ilimize gelebilecek. Ülkemizde ve ilimize salgınla ilgili iyi yol alındığı için hükümetimiz böyle bir karar aldı. Kritik bir süreç ve herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Hükümetimiz, ortak bir karar aldı. Çay müstahsillerimiz, e-devlet veya 199 vefa hatlarına başvurarak çay bölgesine gelmek istediğini beyan edecek. Başvuruyu alan bakanlığımız, bunu Çaykur´a bildirecek ve teyidi aldıktan sonra müstahsiller ve mecburu olarak refakatinde bulunanlara izin verilmiş olacak. Bu bilgiler illere de gönderilecek, bizler de ilimize gelecek kişileri öğrenmiş olacağız. İlimize 20 Mayıs´tan sonra ciddi bir gelişin olacağını düşünüyoruz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz de yol kontrol noktalarında hazır bekleyecekler. Ayrıca ihtiyaç halinde ekiplerimizin sayısını artıracağız. Bunun için bir planlama yapılıyor. Kontrol yapılmadan hiçbir vatandaşımız ilimiz sınırlarına alınmayacak. Kontrolden sonra vatandaşlarımıza, taahhütnameler imzalatılacak" diye konuştu.<br>`HOŞ GELDİN ZİYARETİNE GİTMEYİN´<br>Rize´ye gelen vatandaşların direkt ikamet edecekleri adreslere gitmesi gerektiğini belirten Vali Çeber, "Gelen vatandaşlarımızın bir hafta karantina sürecinde kalması gerekiyor. Bu kişiler bir hafta boyunca tam bir izolasyonda duracaklar. 7 günün sonunda her bir hanede uygun görülen bir kişiye, sağlık ekiplerimiz pandemi testi yapacak. Testi negatif çıkan vatandaşımız, dışarı çıkabilecek, evin market ihtiyaçlarını ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Diğer hane halkı da bu 7 günün sonunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayabilecek. Gelirken 7 günlük ihtiyaç malzemelerinizi de yanınızda getirin. Bu süre içinde ihtiyaç olursa her bir marketimiz, servisle bu ihtiyaçları giderecek. 14 günlük sürenin ardından vatandaşlarımız, bizim uyduğumuz kurallara uyarak normal hayatlarına devam edecek. Bu arada camilerde anonslar yapacağız. Vatandaşlarımızın, il dışından gelen kişilere `hoş geldin´ ziyaretine gitmemesi için de anonslar olacak" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-05-14 14:42:19<br>

