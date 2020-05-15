Rize'de cadde ve sokaklar gençlerin Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Rize'de cadde ve sokaklar gençlerin Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi

İHA

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1520 yaş arası gençler bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize'de de sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Rize'de cadde ve sokaklar gençlerin Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 15-20 yaş arası gençler uzun bir aradan sonra sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 1520 yaş arası gençler bugün tüm yurtta olduğu gibi Rize’de de sokağa çıkarak arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Korona virüs salgını öncesi Rize’de gençlerin gözde caddesi olan Osman Karavin Caddesi, tedbirler kapsamında yaya trafiğine kapanmıştı. Bugün 1520 yaş altı gençlere Türkiye'de 11.0015.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesinin ardından Rize'de gençler cadde ve sokakları doldurdu. Osman Karavin Caddesi’de yasağa rağmen yine gençlerin uğrak yeri oldu.
Maske takıp sosyal mesafeyi korudukları gözlenen gençler, caddelerde gezerken Rize Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan gençleri uyardı.
Emircan Bayraktar isimli genç sürecin sonunda lokantada yemek yemeyi hayal ettiğini dile getirerek "50 gün üzerine dışarıya çıkıyorum ama çok da zevkli olmadı çünkü hava çok sıcak. Dolaşıyoruz, terliyoruz, ter atıyoruz. Şu süreç bir bitsin, lokanta da iyi bir yemek yiyeceğim üzerine de bir tatlı çekeceğim. Şuan tek hayalim bu” ifadelerini kullandı.
Sokağa çıkabildiği için mutlu olduğunu dile getiren Kadirhan Albeni ise “Mutluyum, merkezi özlemişiz. Günlerce evde telefonda takıldım, bilgisayar ile oynadım. Dışarıya çıkmak istiyordumla istemiyordum arasında kalıyordum hep. Çıkarsam benden başka birine hastalık bulaşacak diye korkuyordum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize Valisi Kemal Çeber: "Şehir merkezinde maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık"
YEREL HABERLER Rize Valisi Kemal Çeber: "Şehir merkezinde maskesiz ...
Rize´de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Rize´de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Rizeli muhtar drone ile maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Rizeli muhtar drone ile maske dağıtıyor
Korona virüs salgını sürecinde Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Korona virüs salgını sürecinde Ayder Yaylası'ndaki ...
Rize'de yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde başlaması bekleniyor Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi: "Havalar böyle sıcak giderse ayın 20’sinde çay başlar"
YEREL HABERLER Rize'de yaş çay toplama sezonunun bir hafta içinde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X