Mahallede köpek istemeyen karı-koca, hayvansever kadına saldırdı

<br>Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)- RİZE´de, mimar Havva Nur Karaman, mahallede köpek beslemesine karşı çıkan akrabalarının saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, Karaman, bu kişilerden şikayetçi oldu.<br>Merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi´nde oturan mimar Havva Nur Karaman, Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı´nın kendisine hediye ettiği kangal cinsi köpekleri beslemeye başladı. Havva Nur Karaman´ın iddiaya göre mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan akrabaları H.K. ile eşi Ş.K. belediye ekiplerini arayarak, şikayetçi oldu. Rize Belediyesi Veteriner ekipleri mahalleye geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. ve eşi Ş.K., Havva Nur Karaman´a saldırdı. Karaman yere düşerken, araya girenler kavgayı ayırdı. O anlar kameraya yansırken, Havva Nur Kahraman çiftten şikayetçi oldu.<br>Bu arada, H.K. ve Ş.K. çiftinin köpeklerin başında sigara söndürdükleri öne sürüldü. DHA-Genel Türkiye-Rize Doğancan İLEK<br>2020-05-16 16:29:34<br>

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