Mahallede köpek beslemesine karşı çıktıkları hayvansever kadına saldırdılar (2)

<br>HAYVANSEVERLERDEN KINAMA <br>Rize Hayvan Hakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Behice Yasemin Tuzcu, hayvansever Havva Nur Karaman´a yapılan saldırıyı kınadı. Tuzcu, "Beni de o mahalleye gidince kovmuşlardı. Bize `Buraya hayvan getirmeyin´ diye tepki göstermişlerdi. `Burada hayvan istemiyoruz´ diye çıkıştılar. Bizi tehdit ettiler. Hayvansever arkadaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Doğancan İLEK<br>2020-05-16 17:36:33<br>
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