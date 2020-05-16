Rize'de drone ile 'sosyal mesafe' ve 'maske' denetimi

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA)RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen maskesiz sokağa çıkma yasağı, polis ekiplerince drone ile denetlendi.<br>İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Polis ve zabıta ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri üzerinde maske takılıp takılmadığı ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını denetledi. 'Maskemle güvendeyim' adı verilen denetimlerde polis ekipleri drone ile de kontrollerde bulundu. Maske takmayanlara para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ<br>2020-05-16 19:27:00<br>

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