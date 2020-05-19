Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı

DHA

Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı

<br>Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon aile tarafından yapılan yaş çay üretimi bugün başladı. Çay bahçelerine maske takarak giren üreticiler, koronavirüs tedbirleri ile ilk çay hasadını yaptı. Büyükşehirlerden gelecek, sayıları 20 bini aşan çay üreticileri de bu gece yarısından itibaren kente girmeye başlayacak.  <br>Doğu Karadeniz Bölgesi´nde, 4 ilde yapılan yaş çay hasadı bugün başladı. Yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde edilen yaş çayda üreticiler, bahçelerine girerek, ilk hasadı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), 44 maddelik acil eylem planı oluşturdu. Plan kapsamında, çay hasadından satışına, nakliyesinden üretim aşamalarına kadar tedbirler alındı. Üretici ve çalışanların sorunsuz hasat dönemi geçirmelerinin amaçlandığı plan, çay eksperleri tarafından üreticilere anlatıldı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile yaklaşık 40 bin yabancı işçinin bölgeye gelememesi ile üreticiler, bahçelere girerek çay hasadını gerçekleştiriyor.<br>'AİLECE TARLAYA GİRDİK'<br>Çay üreticisi Suzan Şamlı, önce `Çayı nasıl toplayacağız´ diye dert edindiklerini daha sonra ailece bahçeye girerek, hasat yapmaya başladıklarını söyledi. Şamlı, "Hastalıklarım dolayısıyla bahçeye giremiyordum. İşçiye toplatıyorduk ama bu yıl işçi gelmeyince yeniden bahçedeyiz, yavaş yavaş toplayacağız, bitireceğiz" dedi.<br>Kadir Şamlı da "Girdik artık bahçeye, bundan sonra sıkıntı olmaz inşallah. Maskemizi de taktık, önlemlerimizi aldık, dikkatli davranarak hasadı tamamlayacağız. Önceleri yabancı işçiye toplatıyorduk. Bu yıl işler böyle bolunca mecbur kaldık bahçeye girdik. Artık eskiye dönüş oldu, aile tarımı olan çay kendini buldu" diye konuştu.<br>Berk Şamlı ise "Anne, babama yardım etmek hem de çayımıza sahip çıkmak için bu yıl ben de çay bahçesine girdim. Bölgenin geleceği çay ve bu tarımı hep birlikte yaparak sürdüreceğiz" dedi.<br>BU YIL YABANCI İŞÇİ YOK<br>Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 100 bin üreticinin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için işçi arayışı başlamıştı. İçişleri, sağlık ile tarım ve orman bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. <br>20 BİN ÜRETİCİ GELİYOR<br>Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı´na başvurarak izin belgelerini almaya başladı. Sayıları 20 bini aşan çay üreticilerinin 20 Mayıs günü giriş yapmaya başlayacağı Rize´de alarm verildi. Rize-Trabzon il sınırında geniş güvenlik önlemleri alınacak, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl Pandemi Kurulu´nca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 20 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere günlük yaklaşık 1700 koronavirüs testi yapacak. <br>YAŞ ÇAY ÜRETİMİ<br>Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı Çaykur'a ait fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-05-19 09:05:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti
YEREL HABERLER Milli kanocu 19 dakika 19 saniye kürek çekti
Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Rize'de korona virüs tedbirlerine uymayanlara ceza ...
Rize'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ve 41 işletmeciye ceza
YEREL HABERLER Rize'de, koronavirüs tedbirlerine uymayan 649 kişi ...
Yaş çay alımları yarın başlıyor ÇAYKUR çay alımlarında dönüm başına 600 kilogram kota uygulayacak
YEREL HABERLER Yaş çay alımları yarın başlıyor ÇAYKUR çay ...
Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu 'korona tedbirleri' ile başlıyor
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonu 'korona tedbirleri' ...
20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER 20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler ...
20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler üst seviyede
YEREL HABERLER 20 bin çay üreticisinin geleceği Rize´de, tedbirler ...
Rize´de orman yangını 6 saatte söndürüldü (2)
YEREL HABERLER Rize´de orman yangını 6 saatte söndürüldü (2)
Rize’de orman yangını
YEREL HABERLER Rize’de orman yangını
Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale ...
Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale edilemiyor
YEREL HABERLER Rize´de orman yangınına yol olmadığı için müdahale ...
Rize'de dronla maske denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Rize'de dronla maske denetimi sürüyor
Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası kesilecek
YEREL HABERLER Droneli denetimlerde kurala uymayanlara 3 bin 150 ...
Rizespor Başkanı Kartal: 'Antrenmanlarda sosyal mesafeni' koru demek gülünç
YEREL HABERLER Rizespor Başkanı Kartal: 'Antrenmanlarda sosyal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X