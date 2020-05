Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi

<br>Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle bu yıl çay hasadı için 40 bin dolayında yabancı işçinin gelemediği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay üreticileri aileleri ile birlikte bahçelere girdi. Üniversite ve okulların tatil olmasıyla evlerinde kalan çocuk ve gençler aileleriyle çay hasadına başladı. Çay alım yerlerinde üreticilerle görüşüp, koronavirüs önlemlerini denetleyen Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ise, "Şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadan çay kampanyamıza başlamış durumdayız" dedi.<br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun´da 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay hasadı başladı. Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu 40 bin işçi ülkeye gelemedi. Çay üreticileri de hasat için aileleri ile birlikte bahçelere girdi. Bölgede 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler, çay hasadı için sokağa çıkma yasağından muaf tutuluyor. Üniversite ve okulların tatil olmasıyla evlerinde kalan çocuk ve gençler de ailelerine destek olarak çay hasadı yapıyor. Her yıl 100 milyon doların çay işçiliği için yurt dışına gittiği hasatta bu yıl bu para da hasadını kendi yapan üreticilerin elinde kalacak. <br>'İŞ BAŞA DÜŞTÜ'<br>Çocuklarıyla birlikte bahçeye giren Hatice Kişmir, "Önceki yıllarda çayımızı yabancı işçilere toplatıyorduk. Bu yıl gelemediler, biz de çoluk çocuk hep beraber çay bahçesine girdik. Aslında çok da iyi oldu. Bizler de küçükken çay bahçelerine girdik, ailemizle beraber çay topladık. Bizim çocuklarımızın da çay bahçelerine girme zamanı geldi. Öğrensinler çay toplamayı, bizden sonra onlar toplayacaklar mecbur" dedi.<br>Sefer Kişmir de, "Şu an işçi yok herkese ihtiyacımız var. Okullar da tatil çocuklarımız da artık bahçedeler. Artık onlar da çay toplamasını öğrensinler, bu işin üstesinden gelebilecek hale gelsinler. Bizden sonra onlar da yapmazsa çayı, buralar ormanlık mı olacak?" diye konuştu. <br>Fatma Nuroğlu ise, "Artık çaylarımızı çocuklarımızla beraber toplayacağız, yabancı işçiler gelemedi aslında çok da iyi oldu. Çocuklarımızı çaylığa soktuk bu süreçte, onlar da artık çaya alışmalı" ifadelerini kullandı.<br>İşçi olmayınca işin başa düştüğünü söyleyen İsmail Kara, "Biz de gençler olarak çay bahçesine girdik. Artık çayımızı toplayacağız, çayımıza sahip çıkacağız" dedi.<br>ALİM: SIKINTI YAŞANMADAN KAMPANYA BAŞLADI<br>Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim de çay alım yerlerini ziyaret ederek hem üreticilerle görüştü hem koronavirüs önlemlerini denetledi. Çay hasadı ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirmelerde bulunan Alim, "Koronavirüs salgını ile beraber başlayacak olan yaş kampanyasında neler yapabileceğimiz üzerinde çalışmalar yaptık. Hem kampanyanın verimli geçmesi hem de üreticinin sağlığının korunması adına birçok adımları attık. Bunlardan biri de üreticilerin yoğun olarak bulunduğu alım yerlerinde aldığımız önlemler. Öncelikli olarak üreticinin burada bir yoğunluk oluşturmaması adına alım yerlerine randevu ile gelebilecekleri bir sistem oluşturduk. Üreticiler kendilerine verilen zaman dilimlerinde alım yerlerine geldiklerinde yığılmanın önüne geçilmiş olacak, bu sayede koronavirüs ile ilgili endişeleri ortadan kalkmış olacak. Zaten üreticiler maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak alım yerlerinde bulunabilecekler. Çaykur ve özel sektör hep birlikte bu kampanyayı götüreceğiz. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadan çay kampanyamız başlamış durumdayız" diye konuştu.<br> DHA-Ekonomi Türkiye-Rize Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE<br>2020-05-20 09:28:20<br>

