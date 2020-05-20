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'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar

DHA

Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) DOĞU Karadeniz Bölgesi´nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin gireceği bölgede, üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri uygulanıyor.  Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması...

'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar

<br>Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) DOĞU Karadeniz Bölgesi´nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin gireceği bölgede, üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri uygulanıyor. <br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda, çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. <br>3 GÜNDE 50 BİN KİŞİ GELECEK<br>Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı´na başvurarak, izin belgelerini aldı. Doğu Karadeniz´de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı. Büyük çoğunluğu İstanbul'dan kendi özel araçları ve otobüslerle yola çıkanlar sabah saatlerinden itibaren Karadeniz Bölgesi'ne giriş yapmaya başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı. Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.<br>Doğu Karadeniz'e 3 günde 50 bin çay üreticisi giriş yapacak. Üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize´ye gelecek. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak. <br>'ÇAY TOPLAMAK İÇİN GELDİK'<br>Ankara'dan ailesiyle birlikte Rize'ye gelen Ahmet Yılmaz, "Gece yasaklar bitince Ankara'da yola çıktık. Çay toplamak için geldik. Bu sene çay işçisi olmadığı için anne ve babama yardım için geldim. Ailecek çay hasadı yapacağız" dedi.<br>'İŞÇİ AÇIĞI OLUNCA HEMEN GELDİK'<br>Çay işçi açığı için Doğu ve Güneydoğu bölgesinden Karadeniz'e çay işçileri de geliyor. Afyonkarahisar'dan gelen çay işçisi Mehmet Açar, "Çay hasadı için geldik. Geçen yıl da buraya gelmiştim. Bu sene işçi açığı olduğunu duyunca hemen geldik" diye konuştu.<br>'ÇAYI İLK DEFA GÖRECEĞİZ'<br>Diyarbakır'dan bölgeye ilk kez geldiğini ve bahçede çayı ilk defa gördüğünü anlatan Kadir Erdem ise "Hasat için buradayız. Karadeniz'e ilk kez gelip, çay hasadı yapacağız. Çayı ilk defa göreceğiz. Nasıl toplandığını bilmiyoruz. İnternetten biraz araştırma yaptık. Bardakta biliyorduk ama bahçede ilk kez göreceğiz" ifadelerinde bulundu.<br>ÇAYKUR'DAN ACELE ETMEYİN UYARISI<br>Öte yandan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından çay hasadı için yazılı açıklamada, "81 ilimizde Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından çay üretimi yapan işletmeler ve müstahsilimiz muaf tutulmuştur. İçişleri Bakanlığının 153 sayılı sokağa çıkma kısıtlaması Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı istisnası kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde çay mubayaasına ve üretimine devam edilecektir. Üreticilerimizin acele etmeden çaylarını hasat etmeleri rica olunur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE<br>2020-05-20 09:47:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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