'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)

<br>ÖZBEK İŞÇİLER DE ÇAY HASADI YAPACAK<br>Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde yapılan çay tarımı için bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan ve Azerbaycan'dan yaklaşık 40 bin işçi, gelemedi. Oluşan çay işçisi açığı için Türkiye'nin farklı bölgelerinden, farklı alanlarda çalışan işçiler, bölgeye gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden gelen işçiler, çay hasadında çalışmaya başladı. Bu kişiler arasında, 2 yıl önce Türkiye'ye gelen ve lokantada garson olarak çalışan Özbekistanlı işçiler de yer aldı. Salgın nedeniyle çalıştıkları iş yeri kapandığı için işsiz kaldıklarını belirten Özbek işçiler, çay hasadında çalışıp, gelir elde etmek istediklerini söyledi. Kamyon kasasında, RizeTrabzon il sınırına gelen Özbeklerin, sağlık ve kimlik kontrollerin ardından kentte girişlerine izin verildi.<br>TAAHHÜTNAME İMZALATILIYOR<br>Öte yandan büyükşehirlerden seyahat izni alıp, memleketlerine çay hasadı için gelen üreticilere, 14 maddelik taahhütname imzalatılıyor. Taahhütnamede; il dışından gelenlerin, 14 gün boyunca izolasyon işlemine tabi tutulacağı belirtiliyor. 30 gün süresince bölgeden ayrılmayacakları bildirilen üreticilere 7 gün evde kalma zorunluluk şartı da getiriliyor. 7 gün sonunda aileden bir kişi ihtiyaçları karşılamak için evden dışarı çıkabilecek. Test sonucu negatif çıkan aile bireyleri ise 7'nci günün sonunda çay bahçelerine girip, hasat yapabilecek. Testi pozitif çıkanların da tüm aile fertleriyle birlikte karantinaya alınarak, tedavilerine başlanacak. Bu kişilerin çayları ise muhtarlık ve ziraat odaları organizasyonuyla toplattırılacak. 14 günün sonunda, testi negatif çıkan kişiler, normal hayata dönecek. Çay üreticilerine 14 gün boyunca bayram dahil ziyaretçi kabul etmeyeceği ve hiç kimseyi de ziyarete gitmeyeceği bildiriliyor. Çocuklarının da dışarı çıkıp, akranlarıyla oyun oynamalarına izin verilmemesi taahhütnamede yer alıyor.<br>Taahhütnamede ayrıca üreticilerin, Çaykur'un açıkladığı 44 maddelik acil eylem planına da uymaları gerektiği hatırlatılıyor. Tüm bu tedbir ve kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulanacağı belirtiliyor. DHA-Genel Türkiye-Rize <br>2020-05-20 13:21:21<br>

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