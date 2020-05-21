Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu

İHA

Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu

Yörede ünlü sanatçı Tarkan Tevetoğlu’nun yaylası olarak da bilinen Rize’nin İkizdere İlçesi Rüzgârlı Yaylasında bulunan evlere 6 ay arayla ikinci kez giren ayılar bir çok eve zarar vererek yöre halkını canından bezdirdi.
Yayla sakinlerinden İsmail Bayrak, ayıların 30 kadar evin çoğuna girerek zarar verdiğini belirterek nasıl tedbir alacaklarını bilemediklerini kaydetti. Bayrak, “Kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aramak için geldikleri yaylamızda evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girip önemli ölçüde hasar verdiler. Yaylada yaklaşık 30 ev var. Çoğuna girerek zarar verdiler. Bu zararın altından nasıl kalkacağız bilemiyoruz. Sonbaharda yayladan inerken evlerde yiyecekte bırakmamıştık. Ancak ahşap olan evlerimizin kapı ve pencerelerini kırarak içeri girdiler. Her tarafı dağıtıp kırmışlar. Bölgemizde boz ayılar çok arttı. Arı kovanlarımıza zarar verdikleri yetmediği gibi artık evlerimize girerek zarar vermeye başladılar. Nasıl tedbir alacağımızı bilemiyoruz. Zehirlemek öldürmek yasak. Ayı öldürmenin cezası 28 bin TL. Bizim zararımız ne olacak?" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'da yoğun mesai
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da yoğun mesai
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)
Gurbetteki Rizeliler’in çay hasadı için memleketlerine dönüşleri başladı Çay üreticileri bugün sabah saatlerinden itibaren Rize’ye gelmeye başladı
YEREL HABERLER Gurbetteki Rizeliler’in çay hasadı için ...
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar/ Ek ...
Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi
YEREL HABERLER Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye ...
Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi
YEREL HABERLER Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye ...
Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi
YEREL HABERLER Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye ...
Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi
YEREL HABERLER Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram ...
Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi
YEREL HABERLER Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram ...
'Çay göçü' başlıyor, 50 bin üretici bu gece yola çıkacak
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başlıyor, 50 bin üretici bu gece yola ...
Rize’de 8 yaşındaki minik Tuğçe’den sıra dışı bir 19 Mayıs kutlaması Bir yakınına ait balıkçı teknesini Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma Vapuru olarak hazırlatan 8 yaşındaki Tuğçe Yakıcı, yaptığı kutlama ile bir ilke imza attı
YEREL HABERLER Rize’de 8 yaşındaki minik Tuğçe’den sıra dışı bir 19 ...
Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL HABERLER Küçük Tuğçe ve babası, tekneyla karaya çıkıp 19 ...
2020 yılı yaş çay sezonu başladı Çay toplamak için bahçelerine giren Rizeliler, Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağında çay toplayamayacakları için endişeli
YEREL HABERLER 2020 yılı yaş çay sezonu başladı Çay toplamak için ...
Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması Balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar
YEREL HABERLER Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması Balıkçılar 19 ...
Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz´de yaş çay hasadı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X