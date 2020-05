Rize Valisi Kemal Çeber: "Çay toplamak için Rize'ye gelmek isteyenlerin sayısı 36 bine, gelenlerin sayısı 7 bine ulaştı"

Rize Valisi Kemal Çeber, çay toplamak için Rize'ye gelmek isteyenlerin sayısının 36 bine ulaştığını, çay sezonu başlamasına rağmen gelenlerin sayısının ise şuana kadar 7 bin olduğunu söyledi.

Çay üreticilerinin Rize’ye gelmesinin yasak olduğu dönemde sosyal medyada çokça "Çayı vali toplasın" şeklinde tepkilerle karşılaşan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıda "Gerekirse çaylığa iner çay da toplarım" ifadelerini kullanmıştı. Sezonun açılmasıyla kolları sıvayan Rize Valisi Kemal Çeber, ÇAYKUR’a ait çay bahçesine girerek çay topladı.

Gerçekleştirdiği çay hasadının ardından açıklamalarda bulunan Vali Çeber, “ÇAYKUR bir kaç gün önce sezonu açtı ve bugüne kadar 16 bin ton çay aldı. Çok özel programlar yaptı. ÇAYKUR, sağ olsun genel müdürümüz pandemi sürecini de dikkate alarak çayların toplanması, hem alım yerleri, hem fabrikalar, hem de çalışma sistemini ekibiyle birlikte buna göre planladı. Sorunsuz bir çay sezonu geçirmek için ÇAYKUR her şeyi yaptı. Baştan beri süreci takip ediyoruz. İşin içerisine çay hasadı ve çay girince daha bir hassaslaştık. Allah’a şükür hem Türkiyemiz’de hem Rizemizde süreç çok iyi ilerletildi. Müstahsillerimizin çay bölgesine gelmesine hükümetimiz izin verdi. Şuana kadar Rize’ye gelmek isteyen çay müstahsili sayısı bu sabah itibariyle 36 bine ulaştı ve başvurular devam ediyor. Bunun 40 binlerde olacağını değerlendiriyoruz. Diğer illerle beraber 55–60 bin bandında bir başvuru var. İlimize de bu sabah itibariyle sadece çay müstahsili kriteriyle gelen vatandaşımızın sayısı 7 binlere ulaştı” ifadelerini kullandı.

“Aynı anda 10 aracı birden kontrol edebiliyoruz" diyen Vali Çeber "Dolayısıyla çok yoğun olan trafik saatlerinde bile 500 metreyi geçen kuyruğumuz olmadı. Buralarda sağlık kontrolleri yapılıyor. Neler yapacaklarının yazılı olduğu taahütname imzalanıyor ve ondan sonra adreslerine bildirimleri yapılıyor” dedi.



"Uzun süredir vakamız yoktu ta ki düne kadar"

Uzun süredir Rize’de Korona virüs testi pozitif olan kimseye rastlanmadığını, sadece dün Rize’de çalışan bir kamu görevlisinin Ankara seyahatinde virüse yakalandığını dile getiren Çeber “Uzun bir süredir vakamız yoktu, ta ki dün bir vakamız oldu. İl dışından gelen vatandaşlarımızda değil, Rize’de yaşayan bir kamu görevlisi, mecburi bir iş için Ankara’ya gitti, geldi ve Ankara'da kaldığı otelde büyük ihtimal virisü kapıyor. Ama anında tespit edildi, yalnız da yaşadığı için temas ettiği biri yok. Bununla beraber böyle 35 hastamız var” şeklinde konuştu.

İl dışından çay toplamak için Rize’ye gelen üreticiler için başlatılan özel uygulama hakkında bilgi veren Çeber, her haneden 1 kişiye Korona virüs testi yapılacağını, negatif çıkması halinde bu kişinin çay alım yerlerine ve sosyal alanlara çıkabileceğini dile getiren Çeber “100 civarı ekip kuruyoruz. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz içerisinden, her haneden uygun görülen 1 kişiye teste başlıyor. O kişilerin teti negatif çıktığında artık çay alım yerlerine gidebilecek, sosyal hayata dair ailesinin ihtiyacını karşılayabilecek yerlere gidebilecek. Diğer hane halkı ise bu testin sonunda çay bahçesinde çalışmaya başlayacak. 14 günlük periyot tamamlandığında biz ne yapıyorsak onlar da aynı hale gelecek” bilgilerini paylaştı.

