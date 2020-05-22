Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)

DHA

VALİ ÇEBER: KARANTİNADAKİ ÜRETİCİLER KONTROL EDİLİYOR Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile birlikte Çaykur Ziraat Çay Bahçesi´nde sembolik çay hasadı yaptı. Vali Çeber, çay hasadı sonrası il dışından çay hasadı için gelen üreticilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kente gelen çay üreticilerinin konulan karantina kurallarına riayet ettiklerini belirten Vali Çeber, üreticilere teşekkür etti. Vali Çeber, "Bizim gönüllülerden oluşan grubumuz günün belli saatlerinde Rize'deki evlerine yerleşmiş olan hemşerilerimizi arayarak...

Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)

<br>VALİ ÇEBER: KARANTİNADAKİ ÜRETİCİLER KONTROL EDİLİYOR<br>Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile birlikte Çaykur Ziraat Çay Bahçesi´nde sembolik çay hasadı yaptı. Vali Çeber, çay hasadı sonrası il dışından çay hasadı için gelen üreticilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kente gelen çay üreticilerinin konulan karantina kurallarına riayet ettiklerini belirten Vali Çeber, üreticilere teşekkür etti. Vali Çeber, "Bizim gönüllülerden oluşan grubumuz günün belli saatlerinde Rize'deki evlerine yerleşmiş olan hemşerilerimizi arayarak kontrolleri gerçekleştiriyor. Şu ana kadar evinde bulamadığımız hemşerimiz olmadı. Hepsi taahhütnamede imzaladığı konulara çok dikkat ediyor ve bu da bizi mutlu ediyor. Hiçbir Rizeli buradaki yakınlarının hemşehrilerini hasta etmek ya da buradan hastalık kapmak için gelmiyor. Yol kontrol noktalarımız da tespit edilen ve karantina altına alınması ihtiyacı hasıl olan bir hemşehrimiz, bir misafirimiz olmadı. Bundan sonra da olmaz diye ümit ediyoruz" dedi.<br>`15 GÜNDE TEK BİR VAKA GÖRÜLDÜ´<br>Rize´de 15 gündür sadece bir koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıklayan Vali Çeber, şöyle konuştu:<br>"Uzun bir süredir Rize'de salgınla ilgili durumumuz çok iyi gidiyor. Aslında ben her zaman salgınla ilgili rakam vermekten çekiniyorum, çünkü rehavetten korkuyorum. Yaklaşık 15 günlük bir aradan sonra dün bir vakamız olduğunu söyleyebilirim. Vaka nasıl oldu bizim için çok önemli. Dışarıdan gelen bir hemşehrimiz değil, halihazır burada yaşayan bir kamu görevlisi. İşi için gittiği Ankara'da kaldığı otelden kaptığı düşünülüyor. Rize'de yalnız yaşadığı için bir teması yok. Genç bir hastamız kısa zamanda şifa bulmasını umut ediyoruz. Bu vakamızla beraber Rize'de 35 tane hastamız var. Aldığımız tedbirlerle birlikte çay hasat dönemini de yüzümüzün akıyla dikkatli bir şekilde atlattığımız zaman Rize'de sıkıntılı yeni bir periyot yaşamayacağımızı düşünüyoruz."<br>`100 KİŞİLİK EKİP COVİD-19 TESTİ YAPACAK´<br>Türkiye'de ilk olan bir uygulamaya başlayacaklarını açıklayan Vali Çeber, "100 kişilik ekip kuruyoruz. Her branştan sağlıkçımız var. Bu ekip dışarıdan gelen hemşehrilerimizin bulunduğu haneden bir kişinin Covid-19 testini yapacak. O kişinin testi negatif çıktığında alım merkezlerine gidebilecek, alışverişini gerçekleştirebilecek. Diğer hane halkı ise bu testin sonucunda çay bahçelerinde çalışmaya başlayacak.14 günlük karantina periyodu tamamlandığında da normal hayatlarına devam edecekler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR<br>2020-05-22 15:38:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize Valisi Kemal Çeber: "Çay toplamak için Rize'ye gelmek isteyenlerin sayısı 36 bine, gelenlerin sayısı 7 bine ulaştı"
YEREL HABERLER Rize Valisi Kemal Çeber: "Çay toplamak için Rize'ye ...
Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
YEREL HABERLER Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
Rize'de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Rize'de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 ...
'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
YEREL HABERLER 'Çay göçü' 2'inci gününde sürüyor
Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu
YEREL HABERLER Ayılar Tarkan’ın yaylasını mesken tuttu
Çaykur Rizespor'da yoğun mesai
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da yoğun mesai
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (3)
Gurbetteki Rizeliler’in çay hasadı için memleketlerine dönüşleri başladı Çay üreticileri bugün sabah saatlerinden itibaren Rize’ye gelmeye başladı
YEREL HABERLER Gurbetteki Rizeliler’in çay hasadı için ...
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar/ Ek ...
Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi
YEREL HABERLER Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye ...
Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi
YEREL HABERLER Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye ...
Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye girdi
YEREL HABERLER Çay işçileri gelemedi, üreticiler ailece bahçeye ...
Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi
YEREL HABERLER Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram ...
Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi
YEREL HABERLER Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X