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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

DHA

Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi´nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. İl Pandemi Kurulu´nca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticileri arasında her evden bir kişiye `Covid-19´ testi yapmaya başladı. Kentte 3 günde 5 bin kişiye test yapılacak.  Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır...

Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor

<br>Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- DOĞU Karadeniz Bölgesi´nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor. İl Pandemi Kurulu´nca oluşturulan 110 kişilik ekip, karantinadaki çay üreticileri arasında her evden bir kişiye `Covid-19´ testi yapmaya başladı. Kentte 3 günde 5 bin kişiye test yapılacak. <br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde, 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılar sonunda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. <br>RİZE´YE GELMEK İSTEYENLERİN SAYISI 36 BİNİ AŞTI<br>Çay üreticileri de İçişleri Bakanlığı´na başvurarak, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan çay üreticileri, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı. İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı. Rize´ye gelmek için başvuranların sayısı ise 36 bine ulaştı. Bunlardan 12 bin dolayında üretici kente gelirken diğer üreticilerinde önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.<br>`COVID-19 TESTİ YAPILIYOR´<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılarak Rize´ye gelen çay üreticileri evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.  İl Pandemi Kurulu´nca oluşturulan 110 kişilik ekip karantinadaki çay üreticilerine Covid-19 testi yapmaya başladı. Köy ve mahalleleri gezen ekipler, cami hoparlörlerinden anonslar yaptırarak il dışından gelenlerin arasında her evden bir kişiyi belirlenen açık alan ya da cami altlarına çağırıyor. Burada test yapılanlar, yeniden evlerine gönderiliyor. Testi negatif çıkan üretici evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evin diğer halkı ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarlası arasında başka bir alanda bulunamayacak. 14 günün sonunda karantina süreleri biten üreticiler normal yaşamlarına dönebilecek. 3´erli grup halinde dolaşan ekipler, 3 günde 5 bin kişiye test yapacak.<br>ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN<br>Test yaptıran çay üreticisi Mehmet Naci Yılmaz "Uygulamayı çok iyi buldum. Ben geleli 8 gün oldu. Hasta olsaydım belli ederdi kendini´´ dedi. Turgay Mercan da "20 Mayıs´ta geldim. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Fakat bunu buraya gelmeden İstanbul´da yapsalardı daha iyi olurdu. Kimse hasta olup olmadığını bilmiyor. Bu uygulama İstanbul´da yapılsaydı daha güzel olurdu. Ben zaten 2 aydır evden dışarı çıkmıyordum" diye konuştu. Hikmet Kanbur ise "Bunlar güzel şeyler. Milletin sağlığı sıhhati için bu uygulamalar çok güzel" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Rize Mehmet Can PEÇE<br>2020-05-23 11:52:17<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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