Çay toplamak için Rize'ye gelenlere Korona virüs testi yapılıyor Testi negatif çıkanlar çay bahçelerine girip çay toplayabilecek

İlk kez Rize’de başlatılan uygulamayla il dışından çay toplamaya gelen üreticilerin hanelerinden seçilen 1 kişiye korona virüs testi yapılıyor.

Yapılan testin sonucu negatif çıktığında o kişi market alışverişi veya çay alım yerlerinde satış yapabilecek. Korona virüs testi negatif çıkan kişinin hanesinde bulunan diğer insanlar da çay bahçelerine girip çay toplayabilecek.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, ailelerden alınan numuneler ile yapılacak testler sonucunda ailenin çay bahçelerine girebileceğini dile getirerek “Bizim alanda kontrollerimiz, gönüllülerimizin telefon zinciri devam ediyor. Dışarıdan gelen hemşehrilerimiz arasında, her haneden uygun görülen 1 kişinin testine başlanıyor. O kişilerin testi negatif çıktığında artık o çay alım yerlerine gidebilecek, sosyal hayata dair marketlere ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılaya bileceği yerlere gidebilecek. Diğer hane halkı ise çay tarlalarına girebilecek ve 14 günlük periyod tamamlandığında biz ne yapıyorsak onu yapabilecek” ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle başlayan ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı süresince 5 bin test yapmayı planladıklarının altını çizen Çeber “100 civarında ekibimizle her bir aileden belirlenen vatandaşlarımızı tek tek test yapacağız. 5 bin civarında test yapmayı düşünüyoruz sadece 34 gün içerisinde. Sağlık Bakanlığı açısından ve bu işin sürecini gayet güzel yürüten Bilim Kurulu açısından da alanda yapılan en kağsamlı ve belkide en sağlıklı verileri sağlayacak alan taraması şeklinde ilk ve güzel örnek olacak” dedi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yıldız Mete de telefonla vatandaşlar aranarak uygulama hakkında bilgi verdiklerini dile getirdi. Mete “Rize ili olarak, il dışından şehrimize gelen her aileden bir kişiye tarama yapıyoruz. Bu tarama için müdürlüğümüzde çok yoğun bir çalışma var. Telefonla kişiler belirlenirken bu insanlara yine sosyal izolasyon kuralları hakkında bilgi veriliyor. Aynız amanda sağlık durumlarını sorguluyoruz ve herhangi bir olumsuzlukta bilgi verebilecekleri yerleri kendilerine iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.