Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı Rize'ye gelen 4 bin 500 aileden 1'er kişiye korona virüs testi yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı Rize'ye gelen 4 bin 500 aileden 1'er kişiye korona virüs testi yapıldı

İHA

Çay üreticilerine uygulanan seyahat yasağının kalkmasıyla Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı.

Çay toplamak için Rize'ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394'e ulaştı Rize'ye gelen 4 bin 500 aileden 1'er kişiye korona virüs testi yapıldı

Çay üreticilerine uygulanan seyahat yasağının kalkmasıyla Rize’ye gelen vatandaş sayısı 15 bin 394’e ulaştı.
10 bine yakını İstanbul olmak üzere şehir dışında yaşayan Rizeli çay müstahsilleri araçlarla 20 Mayıs’tan itibaren Rize’ye gelmeye başladı. Rize Valisi Kemal Çeber’in açıklamasına göre, il dışında yaşayıp da Rize’ye gelmek için başvuru yapan kişi sayısı 35 binleri bulurken bu sayının 40 bin olması bekleniyor. Öte yandan Rize’ye giren kişi sayısı ise 15 bin 394’e ulaştı.

Gelenler tek tek aranıyor
Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan çağrı merkezi ile Rize girişinde kaydı tutulan vatandaşlar tek tek aranarak sosyal izolasyon hakkında bilgi veriliyor. 80 kişilik ekip tarafından itina ile yürütülen süreçte 13 bine yakın il dışından gelen vatandaş telefonla aranarak sorumlulukları hatırlatıldı.

Çay üreticisine özel uygulama
Çay sezonunun açılmasıyla Rize’ye gelecek olan çay üreticilerinin fazla olması nedeniyle korona virüs salgınına karşı Rize’de Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistem geliştirdi. İl dışından gelen çay üreticileri evlerinde karantinada iken hane içerisinden belirlenen 1 kişiye korona virüs testi yapılıyor. Yapılan testin sonucunda kişi de korona virüse rastlanmazsa, o kişi evden ailesinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere markete, bakkala veya fırın gibi zorunlu ihtiyaçları giderebilmek için çıkabiliyor. Arefe günü başlayan bu uygulamada ilk gün toplamda 4 bin 500 aileden birer kişi seçilerek korona virüs testi yapıldı. Rize’de günde ortalama 250 test yapılabildiği için kişilerden alınan numuneler Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Bakanlılığı'na gönderilmek üzere yola çıktı. Alınan numuneler üzerinde yapılan testlerin negatif çıkması halinde bu vatandaşların evlerinden ailelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden dışarıya çıkabildiği gibi çayını satmak için çay alım yerlerine de gidebilecek. 14 günlük karantina süreleri dolduğunda ise diğer aile bireyleri de normal hayata dönebilecek.

110 ekip numune alıyor
Konu hakkında açıklama yapan Rize İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yıldız Mete, oluşturdukları çağrı merkeziyle il dışından Rize’ye gelen vatandaşların telefonla aranarak sosyal izolasyon ve korona virüs hakkında bilgi verdiklerini dile getirdi. 110 ayrı ekibin sadece test yapmak için sahada olduğunu sözlerine ekleyen Mete “Rize ili olarak, il dışından şehrimize gelen her aileden bir kişiye tarama yapıyoruz. Bu tarama için müdürlüğümüzde çok yoğun bir çalışma var. Yaklaşık 80 personelimiz listeleri oluşturup kişilere bilgi vermekte ve yerleri belirlemekte. Bayram boyunca sahaya çıkılarak her aileden 1 kişiden test alınmaya devam edilecek ve bu testlerin sonuçları ivedi olarak vatandaşlarımıza bildirilecek” dedi.

10’u öğretmen 80 gönüllü telefon başında
Telefonla kişiler belirlenirken bu insanlara yine sosyal izolasyon kuralları hakkında bilgi veriliyor. Aynı zamanda sağlık durumlarını sorguluyoruz ve herhangi bir olumsuzlukta bilgi verebilecekleri yerleri kendilerine iletiyoruz. Test alınacak kişiler hakkında muhtarlar aranarak, mahallelerinde bulunan kişiler hakkında bilgiler verildi. Mahalleye gidildiğinde ne gibi işlemler yapılacak, köylerinde bizim listelerimizden hariç gelen var mı diye kıyaslama açısından kontroller yapılıyor. Bu çalışmanın içerisinde sadece sağlık çalışanları değil Milli Eğitim’den de 10 öğretmenimiz destek veriyor. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz, bu süreç boyunca her gün buraya geliyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'nin yaylaları beyaza büründü
YEREL HABERLER Rize'nin yaylaları beyaza büründü
Çay toplamak için Rize'ye gelenlere Korona virüs testi yapılıyor Testi negatif çıkanlar çay bahçelerine girip çay toplayabilecek
YEREL HABERLER Çay toplamak için Rize'ye gelenlere Korona virüs ...
İkizdere ilçesi yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar yağışı
YEREL HABERLER İkizdere ilçesi yüksek kesimlerinde Mayıs ayında kar ...
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor
YEREL HABERLER Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi ...
Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)
YEREL HABERLER Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi (2)
Rize Valisi Kemal Çeber: "Çay toplamak için Rize'ye gelmek isteyenlerin sayısı 36 bine, gelenlerin sayısı 7 bine ulaştı"
YEREL HABERLER Rize Valisi Kemal Çeber: "Çay toplamak için Rize'ye ...
Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi
YEREL HABERLER Rize´ye 2 günde 9 bine yakın çay üreticisi geldi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X