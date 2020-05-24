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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de virajı alamayan kamyon evin bahçesine devrildi

İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada manevra yapmak isteyen çay kamyonu evin bahçesine devrildi.

Rize’de virajı alamayan kamyon evin bahçesine devrildi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen kazada manevra yapmak isteyen çay kamyonu evin bahçesine devrildi.
Olay, ilçeye bağlı merkez mahallesinde meydana geldi. Özel sektör bir çay firmasına ait 53 AAE 124 plakalı kamyon geriye manevra yapmak istedi. Bu esnada virajı dönemeyen kamyon Mehmet Zeki Demiroğlu’na ait evin bahçesine devrildi. Kaza anında evin bahçesinde kimse olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu.
Olay yerine çağrılan vinç vasıtası ile düştüğü yerden kaldırılan kamyon bölgeden uzaklaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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