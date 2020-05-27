Rize'de 7 günlük karantina süresi dolanlar, çay hasadına başladı

<br>Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) KARADENİZ'de çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize´ye gelen üreticiler, çay bahçesine girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev karantinasını tamamladı. Gelen ilk grupta 'Covid-19' testi negatif çıkanlar, tarlalarına girip, hasada başladı.<br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize´ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapılmaya başlandı. 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü İl Pandemi Kurulu´nca oluşturulan ekipler de başlattığı numune alma çalışmalarını sürdürüyor. 3'erli gruplar halinde dolaşan 110 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, il dışından gelen üreticiler ile birlikte başka şehirden gelen çay işçilerinden numune alıyor. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderiliyor. Kentte giriş yaptıkları sırada imzaladıkları taahhütname kapsamında ev izolasyonunu tamamlayıp, 'Covid-19' testi negatif çıkanlar, tarlarına girerek, hasada başlıyor.<br>KARANTİNA SONRASI HASAT <br>Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize´ye gelen üreticilerin ilk grubu, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev karantinası sürecini tamamladı. Grupta 'Covid-19' testi negatif çıkanlar, tarlalarına girip, çay hasadına başladı. Karantina sürelerinin dolmasını bekleyen diğer üreticilerin yanı sıra hasada henüz başlamayanlar da son hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Üreticiler, hasatta kullanılan çay makaslarının ağız kısımlarını biliyor, yırtılan çay bezlerini de gözden geçirip, onarıyor. Bölgede hazırlıklarını tamamlayan bazı üreticiler ise aile fertleriyle birlikte girdikleri tarlada çay toplama işlemlerine devam ediyor. Kentte, bazı üreticiler ise imece yöntemiyle çay hasadı için birbirlerine yardımda bulunuyor.<br>'SONUÇ NEGATİF ÇIKTI, BAHÇEYE İNDİK'<br>Ordu'dan seyahat izin belgesi ile Rize'ye gelen ve merkez Taşlık köyündeki evinde ailesi ile izolasyona çekilen Hayri Baş, "Seyahat izin belgemizi aldıktan sonra Rize'ye giriş yaparken taahhütnameyi imzaladık. 1 haftalık süremizi evde geçirdik. Test sonucumun negatif çıkması ile beraber artık bahçemize indik. Çay hasadına başladık. Önümüzdeki 1 haftayı da çay bahçesi ile ev arasında geçireceğiz ve sonrasında normal hayata başlayacağız. Çok güzel ve yerinde düşünülmüş bir çalışma, 14 günlük izolasyonla birlikte hastalığın olası yayılmasının önüne geçilmiş oluyor. Biz de bu noktada üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirdik, evimizden bir yere ayrılmadık. Bahçeye girmeden önce de çay makası, çay bezi gibi çay da kullanılacak malzemelerimizin hazırlıklarını yaptık, onarımlarını gerçekleştirdik, eksiklikleri giderdik, artık çay bahçemizdeyiz" dedi.<br>Süreci tedbirli geçirdiklerini anlatan Yakuphan Baş, "İzolasyon sürecinde evden dışarı çıkmadık. Konulan kurallar çerçevesinde bizde gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Babamın testi negatif çıkınca bizim de bahçeye girme hakkınız var kalan 1 haftayı da bahçe ile ev arasında dikkatli bir şekilde geçireceğiz" diye konuştu.<br>'HERKESİ KAYIT ALTINA ALDIK'<br>Taşlık köyünün muhtarı Cemalettin Sak da "Kent dışından gelen bütün komşularımızı kayıt altına aldık. Süreci tekrar anlattık, kurallara uydular, evden dışarı çıkmadılar. Test sonuçların açıklanması ile beraber negatif olanlar artık çay bahçelerine inmeye başladılar" dedi. <br>Öte yandan 12 bini İstanbul'dan olmak üzere toplam 18 bin çay üreticisinin, seyahat izin belgesiyle Rize'ye geldiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞMehmet Can PEÇE<br>2020-05-27 15:47:14<br>

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