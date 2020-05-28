Çay hasadında, benzinli çay toplama makinesine yasak

<br>Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) DOĞU Karadeniz Bölgesi'ndeki 4 ilde sürdürülen yaş çay hasadında, bu yıl işçi sorununa çözüm olarak geliştirilen benzinli çay toplama makinelerinin kullanımı, salgıladığı egzozun çaya bulaşması ve kalıntı bırakması nedeniyle yasaklandı.<br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde sürdürülen çay hasadında bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sınır kapılarının kapatılması ile yaklaşık 40 bin yabancı çay işçisi gelemedi. Bölgede oluşan çay işçisi açığına çözüm olarak bazı girişimciler tarafından benzinli çay toplama makineleri geliştirildi. Ancak bu makinelerin salgıladığı egzozun çaya bulaştığı ve kalıntı bıraktığı belirlendi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur), çay tarımında benzinli çay toplama makinelerinin kullanılmasını yasakladı. <br>Çaykur'dan yapılan yazılı açıklamada, yaş çay kampanyasının devam ettiği ve çay hasadında motorlu ekipman kullanıldığının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Benzinle çalışan motorlu çay hasat makinelerinin kullanımları esnasında çıkardıkları egzoz gazları nedeniyle, çay bitkisi üzerinde kalıntı bırakma riskleri bulunmaktadır. Bu nedenle benzinle çalışan motorlu çay hasadı makinelerinin kullanımı yasaklanmıştır" denildi.<br>ÜRETİCİLERDEN KARARA DESTEK<br>Çay üreticisi Naime Kavrak, "Çok yerinde bir karar. Zaten çaylığa çok büyük zararı vardı. Çayı çok derinden kesiyor. Bir de onun egzoz dumanı çaya karışıyordu. Bence çok doğru bir karar. Artık alanların ne yapacak bilmiyorum. Alanların ellerinde patladı'' dedi.<br>Engin Kuk da ''Sağlığa etki ediyorsa çok yerinde bir karar, ikinci bir durum ise çayımızın kalitesinin bozulmaması lazım. Benzinli olanlarını değil de şarjlı olanları kullanabilir. Biz henüz makineye geçmedik, makasla çay toplamaya devam ediyoruz'' diye konuştu.<br>Suat Kuk da ''Zararlı ise yasaklanması bence yararlı. Çayımıza zarar verecekse ben bunda yasak olmasında bir zarar görmüyorum. Biz bu işe henüz başlamadık. Çay makası ile çay toplamaya devam'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ<br>2020-05-28 14:21:12<br>

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