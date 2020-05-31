Eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi, katil zanlısı ailesince reddedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi, katil zanlısı ailesince reddedildi

DHA

Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 30 yıllık eşi Hasan Çerman (53) tarafından bıçaklanarak öldürülen Rukiye Çerman (52), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayetle ilgili Çerman ailesi, katil zanlısı Hasan Çerman´ı aileden reddettiklerini bildiren yazılı açıklama yaptı. Olay, dün Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi. Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan...

Eşi tarafından bıçaklanan kadın toprağa verildi, katil zanlısı ailesince reddedildi

<br>Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ (Rize), (DHA)RİZE'nin Çayeli ilçesinde, 30 yıllık eşi Hasan Çerman (53) tarafından bıçaklanarak öldürülen Rukiye Çerman (52), gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayetle ilgili Çerman ailesi, katil zanlısı Hasan Çerman´ı aileden reddettiklerini bildiren yazılı açıklama yaptı.<br>Olay, dün Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde meydana geldi. Hasan Çerman, iddiaya göre topladıkları çaydan kazandıkları parayı harcadı. Eşi Rukiye Çerman parayı sorunca da çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Çerman, eşini 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Rukiye Çerman'ın çığlıklarını duyan komşuları, jandarmayı aradı. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi Rukiye Çerman, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan Hasan Çerman, gözaltına alındı.<br>TOPRAĞA VERİLDİ<br>Rukiye Çerman´ın cenazesi, bugün Yeni Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi.<br>ÇERMAN AİLESİNDEN AÇIKLAMA<br>Cinayetle ilgili Çerman ailesi, katil zanlısı Hasan Çerman´ı aileden reddettiklerini bildiren yazılı bir açıklamada bulundu.  Katil zanlısı Hasan Çerman'ın aileden reddedildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Çerman ailesi ve akrabaları olarak yaşanılan bu olayı büyük bir teessür ve üzüntü içerisinde öğrendik. Yaşanılan hadise bizleri derinden sarsmıştır. Cinayeti işleyen Hasan Çerman´ın ailemizle bu olaydan itibaren hiçbir bağının kalmadığını tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Şahsın yapmış olduğu canice, akla ve vicdana sığmayan bu olay, ailemiz ve toplumumuz tarafından kabul edilmeyecek türdendir. Bizler vefat eden merhume yengemiz Rukiye Çerman´ın ve ailesinin yanındayız. Evlatları bizim evlatlarımız, annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları kendi annemiz, babamız, kardeşlerimiz ve akrabalarımızdır. Katilin şu andan itibaren söylemiş oldukları, ifadeleri ve davranışları ailemiz tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Cani ruhlu, vicdani değerleri olmayan bu şahsın ailemizle olan bütün bağlarını reddediyoruz. Katilin Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bunun için de aile olarak üzerimize düşen ne varsa Türk mahkemeleri huzurunda yapmaya hazırız.'' DHA-Genel Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ<br>2020-05-31 19:22:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa ...
Bu ilk kez oldu İmece usulü ile çay toplayarak gelirini belediyeye bağışladılar Rize'nin Fındıklı Belediyesi ilçede çay toplama seferberliği ilan etti, 90 kişi 1,5 gün boyunca çay bahçesinden çıkmadı
YEREL HABERLER Bu ilk kez oldu İmece usulü ile çay toplayarak ...
Rize'deki kadın cinayeti Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın baba evinde yarın toprağa verilecek
YEREL HABERLER Rize'deki kadın cinayeti Kocası tarafından ...
30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü/ Ek fotoğraflar
30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı Rize'nin Kalkandere ilçesinde yolda gördükleri yavru ayıyı önce araçları ile sonra yaya olarak kovaladılar
YEREL HABERLER Yavru ayı kaçtı, onlar kovaladı Rize'nin Kalkandere ...
Doğu Karadeniz'de 'ilkel teleferik' tehlikesi
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 'ilkel teleferik' tehlikesi
Rize'de bir kadın, kocası tarafından vahşice öldürüldü
YEREL HABERLER Rize'de bir kadın, kocası tarafından vahşice ...
Ofçay’dan 11 mevsimlik işçinin sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddialarına cevap geldi
YEREL HABERLER Ofçay’dan 11 mevsimlik işçinin sendika üyesi ...
Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu
YEREL HABERLER Rize'de binlerce kişi meydanda saf tuttu
Dereye uçan kamyonetin sürücüsü vinçle çıkartıldı
YEREL HABERLER Dereye uçan kamyonetin sürücüsü vinçle çıkartıldı
Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı
YEREL HABERLER Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle ...
Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye uçan kamyonetin mahsur kalan sürücüsü ...
11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay fabrikasına çağrılmadıkları iddiası
YEREL HABERLER 11 mevsimlik işçiden sendika üyesi oldukları için çay ...
Rize'de 22 yaşındaki bir genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakıp intihar etti
YEREL HABERLER Rize'de 22 yaşındaki bir genç "Ben size layık bir ...
Azerbaycan'daki kına gecesi karantinada biten aile, evine döndü
YEREL HABERLER Azerbaycan'daki kına gecesi karantinada biten aile, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X