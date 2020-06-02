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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 22´e yükseldi

DHA

Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)- RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 11 bin 37'sine test yapıldı. 22 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 202 kişilik aileleri de karantinaya alındı. Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak Rize´ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu...

Rize'de testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 22´e yükseldi

<br>Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)- RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 11 bin 37'sine test yapıldı. 22 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 202 kişilik aileleri de karantinaya alındı.<br>Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak Rize´ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde Covid-19 testi yapıldı. 3'erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 11 bin 37 test gerçekleştirdi. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderildi. 22 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 202 kişilik aileleri de karantinaya alındı.<br>VALİ: 30 BİN ÇAY ÜRETİCİSİ GELDİ<br>Rize Valisi Kemal Çeber, bugüne kadar 30 bin çay üreticisinin bölgeye geldiğini belirterek gelen her kişinin sağlık kontrollerinden geçirildiği söyledi. Vali Çeber, ''Gelen üreticilerin gideceği adres, ilgili birimlere iletildi. 14 gün boyunca hemşerilerimiz takip edilecek. Genel anlamda herkes kurallara uyuyor. Bu süreç içinde Türkiye´de ilk ve tek yaygınlıkta, dünyada ise eşi az olan bir uygulama yaptık. Bir hafta içinde çay müstahsillerinin taramalarını yapmaya gayret ettik. Gelen her müstahsil ailesinden uygun görülen birine Covid-19 testi yapıldı. Yaklaşık 110 kişilik ekip, bir haftada 11 bin 37 test yaptı ve bugün gelen son test sonuçlarına göre 22 kişide test pozitif çıktı'' dedi.<br>`TARAMAYI SONA ERDİRDİK´<br>Takiplerin alanda devam ettiğini ifade eden Vali Çeber, test sonucu pozitif çıkan 22 kişinin hastanede tedaviye alındığını belirtti. Çeber, ''22 vatandaşımızın yakınları da takipte, 202 hemşerimiz karantinaya alındı. Bu vatandaşlarımızın da evlerde testleri yapılıyor. Şu an için çay müstahsilleri özelinde yapılan tarama işini sona erdirdik. Bundan sonra riski yüksek meslek grupları denetimlere tabii olacak. Kuaför, berber, kurye, toplu taşıma şoförleri, market çalışanlarına testler yapılacak. Bunun dışında çay hasadı dönemi sorunsuz geçiyor. Bu sene yurt dışından işçi gelmedi ve toplanan çay kalitesinde ciddi bir artışı var. Vatandaşlarımız bahçelerine dönmüş oldu. Türkiye´de olduğu gibi Rize´de de yeni normale dönüyoruz. Restoranlar, parklar, sahil ve bahçeler açıldı ama buralar yeni normale göre açıldı. Hala risk var, bu nedenle maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Rize´de de durum iyiye gidiyor. Bugün saat 17.00 itibariyle Rize´deki kontrol noktalarından da ayrılıyoruz'' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize Aytekin KALENDER<br>2020-06-02 12:52:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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