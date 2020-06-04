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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilosu 4 bin 500 liraya satılan beyaz çay, şifa kaynağı

DHA

Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) DÜNYADA, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye´de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 TL'yi bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, hiçbir fabrikasyon işlem görmeden bardakla buluşuyor. Kan dolaşımına, sindirim sistemine iyi geldiği bilenen beyaz çay, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlıyor. Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 6 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst...

Kilosu 4 bin 500 liraya satılan beyaz çay, şifa kaynağı

<br>Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) DÜNYADA, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye´de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 TL'yi bulan fiyatlardan satılan beyaz çay, hiçbir fabrikasyon işlem görmeden bardakla buluşuyor. Kan dolaşımına, sindirim sistemine iyi geldiği bilenen beyaz çay, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlıyor.<br>Beyaz çayın üretimi, Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da, 6 yıl önce başladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından başlatılan uygulamayla, 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri üreticiler tarafından elle toplanıyor. Üreticiden kilosu 600 TL'ye alınan beyaz çay için bu yıl da hasat dönemi başladı. Bahçeye giren üreticiler olgunlaşan tomurcuk filizlerinin hasadını yapıyor. Toplanan tomurcuklar özel bir teknikle kurutulduktan sonra içime hazır hale geliyor. Birkaç filiz beyaz çay sıcak suyla buluşturulduktan 5 dakika sonra içime hazır hale geliyor. Bilenen siyah çayın aksine adını renginden alan beyaz çay kendine özel aroması ve insan sağlığına faydaları ile talep görüyor.<br>KİLOSU 4 BİN 500 TL<br>Dünyada, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye´de ise 'Beyaz iksir' adıyla kilosu 4 bin 500 TL'ye alıcı bulan beyaz çay, sınırlı miktarda üretiliyor. Sınırlı üretilen beyaz çay talepleri karşılanamıyor. 20'şer gramlık kavanozlarda satışa sunulan beyaz çay, özellikle yurt dışından talep görüyor. Her yıl Ortadoğu ve Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupa'dan da çok sayıda kişi beyaz çay için sipariş veriyor. Kan dolaşımına, sindirim sistemine iyi geldiği bilenen beyaz çay, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı doğal koruma sağlıyor.<br>'BİR FABRİKANIN TEKNİK SERVİSİ GİBİ'<br>Beyaz çayın demleme yöntemini anlatan Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Gülhanım Sarı, beyaz çayı faydalarını saymakla bitmediğini uzun yıllardır tüketilen beyaz iksirin her derde deva olduğunu söyledi. Sarı, "Beyaz çayın sağlığa çok faydası olmasının en önemli sebebi çayın hiçbir fabrikasyon işlemden geçmeden özel bir yöntemle kurutulması. Kışın kar ile kaplanan çay tarlalarını bahar ayı ile filizlenmeye başlar. O, filiz verdiği anda elle toplanması ve çok zahmetli olduğu için fiyatı biraz pahalıdır. Elle toplanan filizler kurutulur. Kurutulan filizler hiçbir işleme tabi tutulmadığı için içindeki katejinler ve filavinler bozulmaz. Bundan dolayı da sağlığa çok faydalıdır. Yüz yılardır imparator çayı olarak adlandırılan içecek, Türkiye beyaz çay olarak adlandırılıyor. Sağlık açısından çok mucizevi bir çay, kan dolaşımını, sindirim sistemini, yani baktığınız bir fabrikanın teknik servisi diyebilirsiniz. Her şeyi onarabiliyor" dedi.<br>BEYAZ ÇAY<br>Doğu Karadeniz Bölgesi´nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 6 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulama ile 'Tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3.5 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu bin dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra, insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya´da yürütülen bir çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken bir maddeye rastlandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Mehmet Can PEÇEArzu ERBAŞ<br>2020-06-04 09:44:32<br>

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